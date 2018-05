El Almería pierde frente al Córdoba y le toca sufrir hasta el final (2-0)

ALMERÍA.- La derrota sufrida por el Almería en Córdoba y los resultados que se han dado en la jornada aboca a los rojiblancos a sufrir hasta el final por alcanzar la permanencia en la Liga 1|2|3. Sigue dependiendo de sí mismo, pero hay muchos rivales implicados y necesita ganar el domingo al Alcorcón y esperar otros marcadores para ver si tiene que ir a Lugo a por todas.

El 2-0 sufrido en el Nuevo Arcángel, que hace que los cordobeses superen a los rojiblancos en el gol-average particular, no refleja lo sucedido sobre el campo. Sí es cierto que el Córdoba fue superior en el primer tiempo, pero el Almería lo fue en el segundo período, aún jugando en inferioridad numérica por expulsión de Sulayman en el minuto 72, pero le faltó el gol, quizá el que le anuló el árbitro a Juan Muñoz en el 65 con 1-0 en el marcador. Un tanto de rebote, en 24 y otro a la contra en el 93 con el Almería volcado, decidieron.

Fran Fernández puso en liza el mismo once que la pasada semana se impuso al Granada en el Mediterráneo, aunque con una única modificación como fue la presencia en la titularidad de Tino Costa en la posición de Pozo, que se quedó en el banquillo.

Con este cambio el técnico buscaba tener mayor carácter y consistencia en la medular, y por momentos lo logró durante los primeros minutos, pero fue un espejismo porque el Córdoba CF se fue haciendo con el control del encuentro, llevando la iniciativa, teniendo claramente la posesión y dominando a un Almería que sufría. Ya en los minutos 5 y 11 René tuvo que desviar sendos duros disparos desde fuera del área de Edu Ramos y Aguado, respectivamente.

En el minuto 16 el árbitro no vio una clara agresión de Jesús Valentín a Marco Motta, que le dio una patada sin estar en juego la pelota. Era mucha la tensión que había sobre el campo por lo que se jugaban ambos equipos y se produjeron numerosas fricciones entre los futbolistas.

El dominio de los cordobeses se acentuaba ante un Almería que no se mostraba cómodo y en el minuto 20 Reyes a punto estuvo de poner el 1-0 en el marcador; su lanzamiento dentro del área los rechazó con el pie Pervis Estupiñán. Pero las llegadas locales eran continuas y en el 24 el Córdoba CF conseguía marcar. Javi Galán centraba desde la izquierda al segundo palo, allí Fernández cabeceaba al centro del área donde Sergi Guardiola, también de cabeza, remataba; Joaquín Fernández intentó sacar en la misma línea de gol y el balón le daba en la espalda a René y se iba al fondo de las mallas.

El Almería intentó reaccionar, pero era inoperante en ataque; no le salían las cosas y no lograba hilvanar sus acciones; la pelota le duraba muy poco en los pies. Su única ocasión llegaría en el 39. Fidel centraba y Tino Costa cabeceaba a las manos del meta Kieszek; el argentino no se percató que estaba sólo y pudo haber bajado el balón para tener una mejor alternativa. Con 1-0 se llegaba al descanso.

En el segundo período el conjunto de Fran Fernández se hizo con el control. Tuvo el balón, dominó y se fue en busca del empate, aunque con más sensación de peligro que con ocasiones realmente claras de gol. En el minuto 66 Pozo, que había salido poco antes en sustitución de Tino Costa, puso un centro al área y Juan Muñoz cabeceó a gol… era 1-1, que sin embargo fue anulado por el árbitro por fuera de juego más que dudoso.

Los rojiblancos insistían y aunque en el 72 era expulsado Sulayman por doble tarjeta amarilla y el Almería se quedaba en inferioridad numérica, el conjunto almeriense seguía mandado y poniendo contra las cuerdas a un rival inseguro ante las acometidas de nuestros representantes. En cualquier caso, con el equipo totalmente volcado, en el 93, en la última jugada, Araujo culminaba una contra para poner el 2-0 definitivo.