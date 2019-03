El Almería empata en casa frente al Rayo Majadahonda, en un partido vibrante (2-2)

Imagen del encuentro

ALMERÍA.- El Almería empató frente al Rayo Majadahonda en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en un partido vibrante, emocionante y lleno de incertidumbre, que los rojiblancos debieron ganar por las numerosas ocasiones que tuvieron, pero que también pudieron perder de no ser por las intervenciones de René. Y es que tras una primera parte casi perfecta de los de Fran Fernández, en la segunda los dos equipos acabaron jugando a la “ruleta rusa”. El conjunto almeriense estuvo por encima en el marcador por dos veces, aunque no pudo sumar los tres puntos.

El Almería, como decíamos, destacó en los primeros cuarenta y cinco minutos. El inicio tuvo un claro color almeriense. De hecho, apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Iván Martos probó suerte desde la frontal del área y Basilio tenía que esforzarse para que la pelota no acabase en el interior de la portería. Las llegadas eran continuas y con mucho peligro.

Los de Fran Fernández lograron dominar a base de una presión alta que puso contra las cuerdas la filosofía de juego del Rayo Majadahonda y el mejor ejemplo fue la llegada del 1-0. Corría el minuto 30 y fruto de esa presión, César de la Hoz robaba una pelota, servía a Juan Carlos Real y éste a Luis Rioja que puso su nombre al gol con un disparo cruzado. Poco después Corpas se internó por la banda y Basilio evitaba el segundo, por lo que el descanso llegó con la mínima ventaja y con la sensación de haber podido encarrilar claramente la confrontación.

Tras la reanudación, las fuerzas se igualaron. Daba la sensación de que el Almería había perdido su sobriedad, pero, en realidad, es que los visitantes habían dado un paso adelante. Tanto fue así que en el minuto 53 Aitor culminó un contragolpe para poner el 1-1.

Al Almería le tocaba volver a llevar la iniciativa, sin embargo, los de Antonio Iriondo estaban disfrutando de sus mejores minutos en los que René Román tuvo que ponerse el uniforme de héroe. En este sentido, el portero del Almería evitó que el Rayo Majadahonda se pusiera por delante hasta en dos ocasiones con sendas intervenciones mano a mano con el adversario.

Los locales tenían que reaccionar y lo hicieron con un gol de su máximo realizador, Álvaro Giménez. Era el minuto 65 cuando José Corpas se marchó por la banda derecha —una más de sus numerosas internadas por el costado— y asistía a goleador rojiblanco para que el 2-1 subiera al marcador.

Con el resultado de nuevo a favor, el Almería volvió a ser muy superior, pero no estaba todo sentenciado. Los visitantes no se dieron por vencidos y, en el 75, Aitor convertía el segundo en su cuenta particular. Era el 2-2 y aún faltaba por verse otra brillante intervención de René.

En la recta final la UD Almería intentó llevarse los tres puntos, apretó y dispuso de nuevas situaciones de gol, aunque sin acierto.