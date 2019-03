La delegada de la Junta en Almería y el alcalde de Almería





La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, y el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), se han reunido este viernes para poner en común los asuntos que atañen a la capital y "coordinar las visitas de los consejeros con las prioridades más acuciantes de la ciudad" que se producirán en las próximas semanas, según ha avanzado la representante del Gobierno andaluz.



"Mi compromiso como delegada es también agendar a nuestros consejeros y trasladar a todo el Gobierno cuáles son las primeras prioridades de la ciudad", ha apuntado la delegada durante su intervención, en la que ha señalado que la capital es el "motor" de la provincia, por lo que hay que implicar a los miembros del Ejecutivo autonómico en que sus "demandas estén cuanto antes cubiertas".



Sánchez ha señalado que la Junta acumula "37 años de incumplimientos absolutos" con Almería, por lo que tiene una "agenda pendiente inmensa", por lo que van a "trabajar para que, cuanto antes, los almerienses vean ese cambio" que los populares quieren implementar con su acción de gobierno; para lo que considera necesario trasladar las prioridades manifestadas por el Ayuntamiento.



Ambos representantes han incidido en los desencuentros institucionales entre el Ayuntamiento y la Junta en las anteriores legislaturas. Para el alcalde, la relación con la Junta ha estado "protagonizada demasiadas veces por desencuentros, por olvidos y por agravios", mientras que la delegada ha constatado que "antes unos iban para un lado y otros para otro" por lo que "no se ha beneficiado a la ciudad de Almería".



Así, a través del nuevo Gobierno de la Junta, el primer edil popular considera que los proyectos del Ayuntamiento "van a encontrar aliados, socios e impulsores donde antes no lo encontrábamos" a través del "compromiso", la "lealtad" y la voluntad de "aunar fuerzas" que le ha brindado la delegada, puesto que hasta ahora desde el Consistorio se ha encontrado un "freno permanente" al presentar sus planes ante la Junta. "Me ilusiona descolgar el teléfono y llamar a Maribel y que se ilusione como yo con los proyectos para Almería", ha dicho el alcalde.



Entre las prioridades manifestadas durante su comparecencia, los dirigentes han señalado la intención de visitar la Alcazaba de Almería con la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, o de terminar las obras del Hospital Materno-Infantil así como "dotarlo de medios humanos y materiales para que cumpla su función". Sánchez ha incidido al respecto en la "preocupación" del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, para dotar el Hospital Torrecárdenas de un endoscopio comprometido por el PP durante la campaña electoral.



Otros asuntos apuntados por los representantes institucionales han sido la terminación de la A-92 para su conexión con la capital, la terminación de centros de salud, las demandas en infraestructuras educativas y la mejora de las relaciones para actividades del "día a día", según ha dicho el regidor.

--EUROPA PRESS--