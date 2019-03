Estación de Ferrocarril de Almería





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha considerado este lunes que hay "pocas ganas" por parte del Gobierno de "ceder en plena campaña electoral" el edificio de la antigua estación de ferrocarril, que encara las últimas semanas de su rehabilitación y cuya gestión había sido solicitada por el Consistorio para dotar la instalación con un uso "cultural" y "social", sentido en el que exigirá que el edificio "se abra" y "se dote de contenido".



"Cuando acaben la obra y vuelvan a cerrar la estación tendrán que responder no a mí, sino a los almerienses, qué quieren hacer con ella", ha manifestado ante los medios el primer edil almeriense después de que en su última visita el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, indicara que las obras de rehabilitación que se ejecutan a través de Tragsa por valor de 1,9 millones de euros concluirán el próximo mes de abril.



Fernández-Pacheco se ha mostrado "muy decepcionado" con la visita del ministro, al que solicitó un encuentro desde el inicio de la última legislatura, al entender que acudió a la capital en clave de "campaña electoral" y "no como ministro, sino como candidato a reeditar su escaño". "No mantuvo ningún tipo de reunión institucional, ni de trabajo, ni quiso que nos viéramos para abordar los importantes proyectos que tiene la ciudad", se ha quejado el regidor.



En esta línea, ha afeado que el Gobierno "nunca ha querido pronunciarse" con "claridad" sobre para el inmueble de la estación mientras que el anterior Ejecutivo popular "dijo sin ningún tipo de tapujo que iba a cedérselo al Ayuntamiento". "Ni formal ni informalmente tenemos ninguna respuesta del Ministerio", ha insistido.



No obstante, ahora el alcalde considera que la "prioridad no tiene que ser quién es el que descorra la cortinilla o quién contrate los servicios que se van a prestar", sino que "se abra" y "tenga uso público" para que se convierta "en la mejor puerta de entrada de millones de viajeros que tienen que llegar en AVE".



La rehabilitación de la estación de ferrocarril, junto al Parque de la Estación, deberá afrontar una nueva fase de obras una vez terminen los trabajos actuales, de modo que los últimos trabajos quedarán condicionados al uso que se otorgue al inmueble.



El Ayuntamiento de Almería había remitido con anterioridad a Adif una propuesta para hacer de la antigua estación con "contenedor cultural", para lo que también se había interesado por la cesión de la edificación para su gestión directa, si bien desde el Ejecutivo socialista trasladaron la influencia que pueden tener en el inmueble los planes para la llegada del AVE a la ciudad.

--EUROPA PRESS--