Bomberos rescatan el cadaver del un hombre atrapado en un túnel anegado





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha rechazado este martes que mintiera en relación a cómo se sucedieron los hechos del pasado viernes, en los que un hombre de origen senegalés falleció tras quedar atrapado por la lluvia en el túnel de la carretera de Níjar-Los Molinos de la capital a consecuencia de las inundaciones, y ha matizado que reprodujo lo que le manifestaron. "Me limité a contar lo que los profesionales me habían dicho", ha subrayado.



Así se ha pronunciado el primer edil ante los medios después de que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, haya reclamado su dimisión por "intentar ocultar mintiendo" lo que ha calificado de "negligencia municipal grave" en relación al fallecimiento, que en un primer momento se achacó desde el Consistorio al comportamiento del conductor del vehículo, a su supuesto desobedecimiento a las indicaciones de la Policía Local y a que iba a una "velocidad excesiva".



"Es verdad que la realidad puede que no se ajustara al rigor técnico que requería, pero eso no quiere decir que haya que intentar buscar cabezas de turco o un rédito electoral donde no se debe, son cosas muy diferentes", ha manifestado Fernández-Pacheco, quien ha acusado a la portavoz socialista de buscar un beneficio político del caso.



Según el alcalde, el plan municipal de emergencias "se cumplió" en la madrugada en la que se produjeron los hechos. "Las órdenes de servicio estaban dadas desde hace tiempo y los policías sabían lo que tenían que hacer", ha añadido el regidor, quien ha insistido en que las instrucciones constan "por escrito", si bien no ha precisado en qué momento se ejecutaron.



Con ello, ha insistido en que el Ayuntamiento de Almería va a ser "colaborador" de la policía judicial para esclarecer mediante una investigación los hechos, puesto que, según ha observado, "hay que analizar seriamente cómo funcionaron las bombas, cómo estaba prevista la actuación por parte de los diferentes efectivos" y "qué capacidad de reacción teníamos frente a una lluvia que creció en unos minutos de manera totalmente inesperada".



"Lo único que me preocupa ahora, lejos de cualquier oportunismo fácil y mezquino, es ayudar a la familia de las personas que lo han pasado mal, empezando por la familia del fallecido, con la que tenemos una estrecha colaboración y un acercamiento real y sincero desde el primer día que sucedió esto hasta ayer mismo por la tarde", ha añadido Fernández-Pacheco, quien ha insistido en que una teniente alcalde visitó en la tarde de este lunes a los familiares de la víctima.



El alcalde ha asegurado que se va a analizar "cómo respondieron las diferentes infraestructuras" durante el temporal al tiempo que "escrutaremos hasta el último de los servicios municipales para ver cómo respondió", todo ello con tal de poner los medios necesarios para evitar una nueva "tragedia" y "responder con mayor eficacia todavía".



SE OFRECE A REPATRIAR EL CUERPO



El primer edil capitalino ha manifestado también que desde el equipo de gobierno han ofrecido a la familia del fallecido correr con los gastos de la repatriación del cuerpo a Senegal. "Vamos a ayudar a la familia en todo lo que esté en nuestra mano", ha dicho antes de considerar que este es un aspecto que, a su juicio, "reconforta" a los allegados de la víctima por delante de que se decrete o no un día de luto oficial en la ciudad.



"No creo que estén demasiado preocupados por el día de luto oficial, que se puede decretar sin problemas", ha dicho el alcalde, quien ha afeado a la portavoz del PSOE que no le hubiera llamado antes para sugerirle este aspecto. En cualquier caso, ha insistido en que la familia valora que desde el Ayuntamiento estén "a su entera disposición" y que "corramos con los gastos que ellos no pueden asumir".



Mientras, el alcalde ha solicitado "ser respetuosos" con la investigación, para la que "se redactaron actas" y la Jefatura de Policía Local está elaborando "los informes pertinentes". "El Ayuntamiento va a poner todo lo que esté de nuestra parte para ayudar a esas familias, para saber qué paso, cómo reaccionamos y, sobre todo, para ser todavía más eficaces en el futuro si fuese necesario".



"OPORTUNISMO FÁCIL Y MEZQUINO"



En cuanto a las críticas de los socialistas, que han reclamado su dimisión en el cargo, el alcalde ha insistido en su preocupación por "las personas que lo están pasando mal" más allá del "oportunismo fácil y mezquino" en el que ha encuadrado la labor del grupo de la oposición.



"Es una tragedia de la que nadie se puede alegrar, de la que nadie puede intentar sacar el más mínimo rédito político, porque eso tiene un nombre, y es mezquindad", ha recalcado Fernández-Pacheco, quien ha asegurado que la portavoz socialista supo de la situación de la ciudad por una llamada suya y que, tras haber participado en una reunión el viernes a la que le invitó, no tuvo más noticia de ella hasta el lunes, cuando volvieron a encontrarse en Níjar.



Así, ha acusado a Valverde de haber pasado el fin de semana "tumbada en su sofá" en lugar de preocuparse por la situación ciudadana. "Lo que no vamos a tolerar en ningún caso es aceptar lecciones de quién se ha pasado todo el fin de semana en su casa, de quien no se ha manchado los pies de barro, de quien no ha visitado ni una de las calles afectadas de la ciudad, tan solo la tarde del domingo cuando olió ese tufillo electoralista que tanto les gusta a los señores socialistas", ha añadido.



De este modo, el alcalde ha afirmado que no va a perder "ni un minuto" en analizar las palabras de la portavoz, ya que, según ha incidido, únicamente busca "un rédito electoral" y "un desgaste político" cuando "hay un fallecido encima de la mesa y tantos almerienses pasándolo mal", según ha considerado.

