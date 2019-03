El alcalde de Roquetas de Mar visita el solar de más de 40.000 metros cuadrados para el nuevo hospital

[Grupoalmeria] Nota Y Audios Visita Al Solar Donde Se Ubica El Hospita





El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat, ha visitado el solar de más de 40.000 metros cuadrados en el que se ubicará próximamente el hospital del municipio y con el que se dará cobertura a más de 100.000 habitantes empadronados, cifra que casi se duplica en temporada estival.



Acompañado de la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez; el delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz; el director de Asistencia Sanitaria de la Junta, Diego Vargas y; el gerente del Distrito Sanitario Poniente, Pedro Acosta, ha trasladado su "satisfacción y orgullo por cumplir un objetivo".



"Cuando miro para atrás y veo ese magnífico letrero me lleno de satisfacción y de orgullo, porque estoy cumpliendo un objetivo, el objetivo de servir, ayudar y colaborar con toda nuestra gente del municipio en los servicios sanitarios", ha dicho.



El alcalde ha querido "agradecer a la delegada, al director de Asistencia Sanitaria y al responsable del Distrito Poniente, que será después responsable de este centro, el que en muy poco tiempo estemos ya trabajando, con un gobierno diferente que ha comprendido las necesidades del municipio".



Ha resaltado que "entre todos vamos a cubrir un servicio muy importante para una población que supera los 100.000 habitantes empadronados, y los 170.000 durante cinco meses del año, donde el hospital es preciso que se haga lo antes posible".



Amat ha explicado que el solar cuenta con una superficie de más de 40.000 metros cuadrados, "por lo que es suficiente para el proyecto actual y también para lo que venga en un futuro, ya que tengo plena confianza en que terminará siendo un hospital comarcal en el segundo municipio de Almería en habitantes y el primero que más crece de toda la provincia, incluso de toda Andalucía, ya que es complicado encontrar otro municipio que en el año 1995 contara con 36.000 habitantes y hoy supere los 100.000".



Por su parte, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha destacado que el Hospital de Roquetas es "una demanda histórica del Poniente que el alcalde de este municipio siempre ha defendido".



Sánchez ha especificado que "la comarca del Poniente tiene 350.000 habitantes y solo cuenta con un centro hospitalario, el Hospital del Poniente, que estaba contextualizado para no más de 150.000". Por eso, ha continuado, "es imperiosa la necesidad de este centro que atienda a los ciudadanos de Roquetas, pero también de Vícar, La Mojonera, Enix y Felix".



"Como representante en Almería del presidente de todos los andaluces, Juanma Moreno, reitero su compromiso con esta provincia y con Roquetas, que ya se está materializando: En los últimos días de febrero se ha licitado el servicio para adaptar el proyecto a la nueva normativa sanitaria, punto de partida para que el Hospital de Roquetas sea una realidad", ha subrayado.



Y no solo con este proyecto, ha afirmado la delegada, ya que "en los últimos consejos de gobierno se ha planteado ese Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030 en el que realidades como este Hospital sean factibles".



En el mismo sentido se ha expresado el director de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía, Diego Vargas, quien ha sumado al hospital "las reformas para mejorar la atención primaria en Roquetas que ya se están abordando y que darán una respuesta satisfactoria al municipio".



Vargas ha querido remarcar "el gran trabajo que se ha hecho desde la gerencia del Poniente para establecer esta cartera de servicios necesarios que van suponer un antes y un después en la atención hospitalaria de toda la comarca, con el apoyo en atención integral de este Hospital".



El director general ha recordado que este centro "era una demanda histórica desde 2007, que estaba el proyecto". "Es una satisfacción ver este magnífico terreno y tener delante no un cartel, sino un proyecto que es una realidad", ha remarcado. Sobre el hospital ha declarado que "estará muy buen dotado, con una cartera de servicios óptima y dinámica a las necesidades".



Por último, el gerente del Distrito Poniente, Pedro Acosta, ha añadido que "el hospital de Roquetas viene a complementar una asistencia sanitaria de primer nivel, ya que el centro del Poniente se queda pequeño, se creó para una población que está ahora multiplicada por 2,5".



"UN SUEÑO CUMPLIDO"



Preguntado por los periodistas, el alcalde de Roquetas ha confirmado que el inicio del proyecto saca "una espinita que tenía clavada", y ha deseado que "este mismo año se puedan empezar las obras, de una manera o de otra, ya que son 32 millones lo que cuesta".



"Me alegro de que dé servicio a toda la comarca y también será bueno para el turismo, ya que los touroperadores es lo primero que preguntan cuando nos reunimos con ellos: a qué distancia está el hospital más cercano.



Ya podremos decir, que a dos kilómetros del centro de la Urbanización", ha continuado el primer edil, quien también ha hecho alusión al otro gran proyecto que es ya una realidad y que pasa a escasos metros del solar del hospital: la variante de Roquetas, "que hoy disfrutamos gracias a la colaboración del Ayuntamiento con la Junta de Andalucía, ya que el Consistorio aportó el 50 por ciento del coste y de otra manera nunca se habría hecho".



"Éstos son los servicios que necesita una gran ciudad como es Roquetas y que logra colaborando sin mirar colores políticos. No todos los ayuntamientos pueden hacerlo", ha afirmado.



Al igual que, ha subrayado, no todos pueden decir que, una vez hechas estas colaboraciones, contamos con un Presupuesto municipal de 112 millones, de los que el 30 por ciento están destinados a inversiones, con una presión fiscal mucho menor que la que tenía Roquetas de Mar en 1995, cuando heredamos un Ayuntamiento en quiebra".





