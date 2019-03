El Alcalde de Huércal Overa registra en Cultura la solicitud de declaración de las Cuatro Torres como BIC

• El primer edil huercalense, Domingo Fernández, junto al Concejal de Urbanismo, Manuel Buitrago, se han reunido con la delegada de Fomento y Cultura, Eloisa Cabrera, para tratar diversos temas relevantes para el municipio



Reunión del alcalde de Huércal Overa con la delegada de Cultura

HUÉRCAL OVERA.- El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha registrado esta mañana en la Delegación de Cultura de la Junta en Almería el acuerdo de Pleno del inicio del expediente para que el edificio de las Cuatro Torres sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Acuerdo que fue aprobado con el voto favorable del grupo Popular y el Partido Socialista, y la abstención de Ciudadanos. El primer edil huercalense junto al Concejal de Urbanismo, Manuel Buitrago, se han reunido con la delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloisa Cabrera, para tratar diversos temas relevantes para el municipio.



Fernández le ha transmitido en el encuentro la importancia del edificio de las Cuatro Torres para Huércal-Overa al ser uno de los edificios emblemáticos del municipio en el que, desde hace muchos años, no se ha realizado intervención alguna para su mantenimiento por lo que se está produciendo un deterioro paulatino del mismo. Se puede decir que el edificio está abandonado a su suerte, y esta no es otra que su propia autodestrucción. Dicho edificio se encuentra calificado en el PGOU como equipamiento estando incluido en la Unidad de Ejecución UE-13 desde el año 2007 con obligación de cesión de la zona señalada como equipamiento, en la que se encuentra el propio edificio y no se ha producido por parte de los propietarios intención del desarrollo de la misma que propicie su obtención, ante lo cual el Ayuntamiento el pasado mes de diciembre aprobó la cesión anticipada del mismo.



Tras este primer encuentro, Fernández ha destacado “el entendimiento y buena sintonía de la delegada con los intereses generales del municipio de Huércal-Overa. Estamos convencidos de que el trabajo a partir de ahora va a ser más ágil y vamos a poder encauzar importantes proyectos para el municipio que hasta la fecha no habían sido atendidos por la administración autonómica”.



Entre los asuntos tratados en la reunión cabe destacar también la situación de otro de los edificios emblemáticos del municipio, el Casino, que se encuentra en estado de ruina, apuntalado para evitar peligros. El interés del Ayuntamiento es que estos edificios, propiedad de particulares, puedan pasar a formar parte del patrimonio de los huercalenses.