Ismael Torres (PP), alcalde de Huércal de Almería





El alcalde de Huércal de Almería (Almería), Ismael Torres (PP), ha señalado que a pesar de la moción de censura registrada este jueves por diez concejales de los grupos de PSOE, IULV-CA, Grimp, VHA y ACH para sacarlo del gobierno local debido a su "inestabilidad", ha mantenido la agenda de reuniones con vecinos de la localidad, ya que esta es su "obligación".



"Lo primero son los vecinos, a pesar del ruido y de las artimañas de los demás, estoy para seguir ayudando", ha indicado en declaraciones a Europa Press el primer edil, que ha manifestado que va a seguir trabajando "con normalidad".



En este sentido, ha preferido no entrar a valorar la moción registrada a primera hora de la mañana a la espera de analizarla junto con su equipo. "Si prospera, tendremos que trabajar desde otro sitio y de otra forma", ha comentado al respecto el primer edil popular, quien ha declinado, por el momento, ahondar en los "tejemanejes" que, a su juicio, se han dado desde la oposición.



Igualmente, Torres ha indicado que sus "compromisos" y la agenda programada para la jornada le han impedido poernse "en contacto" con los concejales de Grimp y VHA que, hasta este momento, habían apoyado el equipo de gobierno y tenían responsabilidades en el mismo.



Según consta en la moción, consultada por Europa Press, la iniciativa de los impulsores de la moción, que proponen como nueva alcaldesa a la socialista Ángeles Castillo, obedece a la situación de "ingobernabilidad" e "inestabilidad" generada en el Ayuntamiento por la destitución, por parte del primer edil, de una concejala del equipo de gobierno de su mismo grupo político, que pasó al grupo de no adscrito.



La moción ha sido rubricada por los cuatro ediles socialistas, dos de IULV-CA, dos de Grimp, uno de VHA y otro de ACH, mientras que no participan de la misma los cinco ediles del PP, el concejal de Cs y la edil no adscrita.



El registro de la moción de censura obliga a la convocatoria de un pleno municipal en los próximos días en el que se deberá votar dicha moción para mantener al gobierno actual o producir un cambio en el Ayuntamiento a ocho meses de las elecciones municipales.





