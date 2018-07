El alcalde de Huércal de Almería aclara que no hay ningún camino rural por asfaltar en el municipio

Ismael Torres, alcalde de Huércal de Almería

HUÉRCAL DE ALMERÍA.- El alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, ante la información emitida esta misma mañana por el PSOE de la misma localidad sobre la pérdida de una subvención de 80.000 euros por parte de la Diputación Provincial, quiere aclarar que «Huércal de Almería no tiene en este momento ningún camino rural púbico sin asfaltar y acondicionar, motivo por el que no ha sido necesario solicitar este tipo de subvención al no ser necesario ningún tipo de actuación en este sentido. Los caminos rurales que presentan necesidades de mejora son de propiedad privada, por lo que no resulta en absoluto competencia de este Ayuntamiento».

Asimismo, ha manifestado su poca sorpresa ante este tipo de informaciones emitidas desde el PSOE de la localidad huercaleña, ya que «es la tónica de este partido: una inactividad total durante la mayor parte de la legislatura, y en cuanto comienza la cuenta atrás para las elecciones municipales, empieza la emisión de informaciones sin fundamento y con verdades a medias».

Tal es el caso de las aparecidas días atrás, en las que también se utilizaron imágenes de un solar de propiedad privada para denunciar el estado de suciedad de la ciudad, a pesar de los enormes esfuerzos que se están llevando a cabo por parte del consistorio en un plan de choque de limpieza y desinfección tanto de las calles residenciales como de los polígonos.