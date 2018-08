El alcalde de El Ejido pide a Junta que feche la finalización del nuevo CEIP de Almerimar y planifique el IES

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP)

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha urgido este lunes a la Junta de Andalucía que impulse un "plan de choque por la educación específico" para el municipio y ha trasladado la preocupación existente entre los padres por la "falta de respuesta a los problemas de capacidad, mejora y déficit de infraestructuras que sufren los centros educativos".En un comunicado, ha demandado que el citado plan cuente con una partida presupuestaria "propia" y un calendario de actuaciones programadas que dé respuesta "sin más dilación a todas y cada una de las necesidades y reivindicaciones históricas que tiene la comunidad educativa ejidense".Góngora ha pedido a la Junta "más seriedad y celeridad" a la hora de abordar su política educativa, ya que la solución al problema de plazas educativas "no puede seguir siendo la instalación de aulas prefabricadas y la reducción de zonas comunes a los alumnos, como es el caso del núcleo de población de Almerimar"."Es realmente triste comprobar, un año más, cómo estos escolares son los verdaderos perjudicados por las carencias de organización, la falta de sentido que se debe de tener para priorizar actuaciones y, lo más grave, la poca ejecución presupuestaria que arroja la Consejería en materia de obras e inversiones en toda la comunidad autónoma y que, evidentemente, afecta de forma muy directa a nuestro municipio", ha trasladado.El regidor ejidense ha concretado en el nuevo CEIP de Almerimar y ha solicitado al Gobierno andaluz que "no siga dilatando los problemas y que ponga fecha de finalización a las obras"."Los vecinos de este núcleo de población "no pueden esperar más, necesitan una respuesta que vaya más allá de inicio de obras, ya que son muchos meses de demora de un proyecto que es fundamental para el futuro de sus hijos. Lo que queremos es que se diga cuando va a estar en funcionamiento, al cien por cien, este nuevo colegio", ha señalado.De otra parte, el alcalde ha vuelto a recordar "la urgencia" de dotar a Almerimar de un IES y que "el Ayuntamiento de El Ejido ha procedido ya a la cesión de una parcela municipal a la Delegación de Educación de Almería, "cuyas características y localización son idóneas para la construcción de este centro, tal y como podrán apreciar en la documentación remitida por escrito por parte de las áreas de Educación y Urbanismo":Asimismo, Góngora ha apuntado a otra bolsa de suelo cedida para ejecutar un nuevo centro en la zona de Ejido Sur, una superficie que, con 8.696 metros cuadrados, cuenta con las características idóneas para poder edificar un colegio tipo C2 que venga a descongestionar la masificación de todos los centros".REFORMA INTEGRAL DEL CEIP SOLYMARLo que está claro para el alcalde es que "existe una gran desigualdad en materia educativa, ya que nos encontramos con centros que han sido remodelados que, aunque en minoría, se contraponen con la mayoría de los colegios que precisan de actuaciones considerables y urgentes de ampliación, en materia de accesibilidad, salidas de emergencia, dotación de comedores o reposición de las pistas deportivas"."A ello, se suman casos tan fragrantes como el CEIP Solymar que, tras 47 años de antigüedad, requiere sin más demoras de una reforma integral", ha indicado para apuntar que este último centro "es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer en cuanto a la planificación educativa".Ha culpado a la Junta de Andalucía de "su falta de compromiso con un colegio que no admite más reparaciones ni trabajos de mantenimiento porque muchos de sus estructuras, equipamientos o materiales han agotado ya su vida útil por lo que sólo cabe sustitución".En esta misma línea ha considerado resulta "fundamental" la ampliación del IES Francisco Montoya, los trabajos de reforma y modernización en los centros educativos Jesús de Perceval, CEIP Punta Entinas, CEIP Santa María Águila y CEIP San Agustín."Quedo mucho por hacer para atender las necesidades de los más de 17.000 alumnos que tiene el municipio de El Ejido y sus 52 centros que deben de bajar los altos niveles de ratio que soportan con 28 alumnos por aula", ha concluido Góngora.--EUROPA PRESS--