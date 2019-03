El alcalde de El Ejido consigue en Madrid el compromiso de Costas para estudiar Balerma con carácter inmediato

El regidor, Francisco Góngora, el concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, José Andrés Cano, y el presidente de la junta Local, Antonio Gómez se han reunido en la capital para exigir una solución estructural



El alcalde, en el centro, a las puerta del Ministerio

EL EJIDO.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, el concejal de Obras Públicas, Mantenimiento y Servicios, José Andrés Cano, y el presidente de la Junta Local de Balerma, Antonio Gómez, se han reunido en Madrid con el subdirector General para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz Cubillo, para exigir una solución estructural y definitiva al problema de regresión que sufre el litoral balermero.

El encuentro ha servido para que Góngora pida la ejecución de medidas estructurales, así como una mayor aportación de arena, algo para lo que Costas va a valorar la disponibilidad económica. Asimismo, Góngora ha conseguido el compromiso de Costas para “estudiar con carácter inmediato, es decir, en el plazo de 15 días, los efectos de la dinámica del litoral de los espigones de Balanegra para contar así con datos suficientes que permitan determinar cuáles son las medidas necesarias para restaurar el litoral balermero”.

De igual modo, Góngora ha expuesto al subdirector general que la regresión no está producida sólo por el temporal, aportando en la reunión medidas y datos objetivos y reales del retroceso en el último años en distintos puntos, incluso a más de 17 metros, así como mediciones que establecen que “la situación actual en la que se encuentra este tramo de litoral presenta unas dificultades que antes no tenía puesto que el problema ha pasado de localizarse sólo en el espacio entre la Torre y la Lonja a extenderse hasta la recta de Balerma y alcanzar la zona de las Cuevecillas y la Malibú, y la causa no es un temporal sobrevenido ni la orientación de este, sino que ha sido el resultado del comportamiento del litoral frente a los temporales, coincidiendo con la ejecución de los espigones en Balanegra y su afección a la dinámica de la costa”.

También el alcalde ha hecho un repaso de todas las actuaciones que se han venido llevando a cabo a lo largo de los últimos años y ha incidido en que “este asunto es una preocupación de este equipo de gobierno desde el primer momento”. Góngora se ha mostrado optimista al asegurar que “no tenemos ninguna duda de que la dirección general de Costas realizará este estudio con la mayor agilidad posible a fin de poder objetivar las causas que han propiciado el estado en el que se encuentra actualmente la playa. Todo ello aspectos que van a ser determinantes para abordar con urgencia una solución estructural”.

Para Góngora, este asunto es prioritario y es que “las playas de Balerma constituyen un importante recurso turístico, de manera que se precisa dar una solución urgente a la problemática que presenta”. “Las aportaciones puntuales de arena ya no garantizan la estabilidad, ni la seguridad de las explotaciones agrícolas en Las Cuevecillas, ni que el agua no siga avanzando hacia el pueblo”.

En cuanto a las soluciones que en otras ocasiones ya ha puesto de manifiesto el alcalde pasan por “seguir el modelo de construcción que se ha llevado a cabo en Balanegra, de manera que se levantaría una serie de espigones cortos a lo largo de todo el tramo de costa hasta la Piedra del Moro para que a medio plazo se vea menos afectada también la playa de Guardias Viejas y la Playa de Ejido Beach, que también ha empezado a sufrir una regresión”. Ello, como ha explicado, “supondría una solución estructural, evitaría tener que estar realizando aportaciones periódicas de arena, salvo la inicial y nos permitiría estabilizar toda esta recta. No podemos centrarnos sólo en el tramo de Las Cuevecillas o en el frente costero de Balerma, sino que tenemos que preservar todo el frente costero, ya que para nosotros es un activo fundamental”.