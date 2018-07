Playa de Quitapellejos de Palomares





El alcalde de Cuevas del Almanzora (Almería), Antonio Fernández (PSOE), ha indicado este martes que el cartel puesto en la playa de Quitapellejos de Palomares, dentro del término de su municipio en el límite con la playa de Cala del Marqués de Vera, busca "delimitar" los espacios textil y nudista, respectivamente, de ambas playas ante las "quejas" de vecinos de Palomares al ver pasear a gente desnuda en una playa que es "urbana".



En declaraciones a Europa Press, el primer edil ha asegurado que la playa cuevana "no ha sido nudista nunca", de forma que "hace 15 años estaban separadas por unas barreras, que se quitaron", lo que ha hecho que algunos usuarios naturistas "se metan en la zona textil" cuando salen a pasear, lo que ha provocado "problemas" con otros usuarios no naturistas, según ha comentado.



"Ya se dispone de un buen trozo de playa para el nudismo", ha dicho el regidor en relación al tramo veratense de costa que se une al de su municipio sin ningún tipo de elemento natural que permita distinguir ambos espacios, lo que en ocasiones ha provocado "una guerra" entre los usuarios.



Con esto, ha insistido en que quienes van a la playa de Quitapellejos "se ha quejado" de la presencia de naturistas al tiempo que estos han criticado haber sido "abucheados", lo que ha conllevado la intervención de la Policía Local aunque, según el regidor, no se han interpuesto denuncias ni multas al respecto.



SIN SANCIONES



Asimismo, ha precisado que desde que se puso el cartel, a finales del pasado mes de junio, la labor de la Policía Local ha sido meramente informativa y no se han iniciado procesos sancionadores a los naturistas que invadían la playa textil a pesar de la prohibición que refleja dicha señal, ausente en ocasiones "por el viento".



El regidor ha indicado que en Cuevas del Almanzora no existe ninguna playa nudista aunque ha reconocido que en ocasiones esta práctica se ha dado en el límite con Vera, pese a lo que "hay gente mayoritariamente vestida". Asimismo, ha indicado que el Ayuntamiento no se plantea declarar ninguna zona "nudista o mixta" porque "no hay demanda" para ello.



De esta manera, Fernández ha rechazado las críticas de los vecinos de la asociación Veraplayazul de Vera, quienes han presentado una queja ante su Ayuntamiento por la presencia del cartel cuando, según mantiene la entidad vecinal, "durante los últimos 35 años ha reinado en esa franja el respeto y la tolerancia entre textiles y nudistas".



El alcalde también se ha pronunciado en relación a las críticas de la asociación sobre los vertidos procedentes de la depuradora de Villaricos y que terminan en todo el litoral. "Somos conscientes de que está saturada porque tiene muchos años y de vez en cuando se rompe porque va sobrecargada, por eso tenemos planificada una nueva depuradora que se licitará a finales de año", ha precisado.



En cuanto a los ruidos que se generan durante los cinco días que dura el macrofestival de música electrónica Dreambeach Villaricos, el alcalde ha incidido en que este evento es un "referente" dentro de su ámbito con gran "repercusión turística" para el municipio y los pueblos de alrededor en el que "cada año se mejora" para intentar "molestar lo menos posible" a través del incremento de la seguridad, la recogida de basuras y la disposición de barreras acústicas y el diseño de los espacios.

--EUROPA PRESS--