El alcalde de Berja (PP) anuncia que no concurrirá en las próximas elecciones municipales





El alcalde de Berja (Almería), Antonio Torres (PP), ha anunciado que no concurrirá a las elecciones municipales del 26 de mayo tras haber presidido el Consistorio virgitano durante tres mandatos con mayoría absoluta al considerar que "no es bueno eternizarse en los cargos" y que es "necesaria una renovación y un nuevo impulso en todos los ámbitos de la vida".



A través de las redes sociales de su partido, Torres ha asegurado que además "se despide de la política" después de haber ejercido como primer edil, diputado provincial y parlamentario andaluz. "Es una decisión que adopté tras los comicios de 2015 y que conocían mis más directos colaboradores", ha afirmado.



Torres trabajará con la nueva candidatura del PP "para ganar las próximas elecciones municipales, desde el convencimiento de que habrá una magnífica lista, cuyo proyecto hará que nuestro municipio siga avanzando, como lo ha hecho en los últimos doce años".



En su comunicado, el regidor ha asegurado que se va "con el orgullo" de haber tenido el "apoyo mayoritario" de su pueblo "en tres ocasiones", y haber encabezado "un proyecto de renovación total" en el municipio. "Creo, con sinceridad, que dejo una Berja muchísimo mejor que la que me encontré en 2007, con más y mejores servicios, con más y mejores edificios municipales, con más y mejores fiestas, y con una economía saneada y preparada para afrontar un futuro esperanzador", ha manifestado.



En su misiva abierta, ha indicado que ha podido "experimentar las dos caras de la política: la buena, que permite trabajar por tus vecinos e intentar hacer su vida mejor; y la mala, representada por aquellos que buscan destruir en lugar de construir, e intentan tapar sus limitaciones buscando el acceso a los cargos a través de denuncias que, por suerte, nunca han prosperado". "Cedo el testigo con la conciencia tranquila de haber buscado siempre lo mejor para los virgitanos", ha añadido.



Desde el PP de Berja han agradecido a Torres su "entrega absoluta a su pueblo", para el que ha trabajado "durante estos años 24 horas al día, los siete días de la semana". "Sin duda, Antonio será recordado como uno de los mejores alcaldes que ha tenido esta ciudad", han valorado los populares.



Según el repaso efectuado por el PP virgitano, gracias a la gestión "se terminaron la Plaza del Mercado, el IES Villavieja, la Piscina Municipal o el Teatro; se construyeron el CUM o las piscinas de los barrios; se logró la cesión de la Sala de Exposiciones de la Plaza de San Pedro; se remodelaron las calles del casco antiguo, la Plaza Porticada, el Paseo de Cervantes o los centros sociales en cada barrio; se han celebrado grandes eventos culturales y deportivos; se creó el autobús de barrio o se va a terminar el Molino del Perrillo, obra emblemática para nuestra ciudad". Para el PP, "Torres deja un legado a su pueblo difícil de igualar".





--EUROPA PRESS--