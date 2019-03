Rueda de prensa del alcalde de Almería





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha asegurado este lunes que desde el Ayuntamiento están "preparados para dar un salto de calidad" y "alcanzar nuevos horizontes en el urbanismo, en la cultura, en el comercio, en la gastronomía, en la solidaridad y en el crecimiento personal" a partir del próximo mandato, para el que se propone "pilotar desde el Ayuntamiento un tiempo especial".



Así lo ha trasladado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del actual mandato debido al inicio este martes de los plazos marcados por la Junta Electoral para delimitar la comunicación institucional, lo que de forma "muy probable" propicie, a juicio del regidor, "un escenario de cierta distorsión del relato informativo municipal" en los próximos días.



Así, ha apuntado que durante este último mandato, en el que él cogió las riendas del Ayuntamiento a finales de noviembre de 2015 tras la renuncia al cargo del ex primer edil Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, el Consistorio ha tratado de hacer de Almería "un espacio inteligente, amable y solidario, donde puedan darse en toda su extensión las condiciones óptimas de la convivencia, el desarrollo, el ocio y el crecimiento".



"Sabemos que vamos a ser capaces de fomentar nuevas fórmulas de participación, de fortalecer los liderazgos y generar la atracción del talento y la creatividad", ha dicho el alcalde, quien se propone "ganar el futuro" a la ciudad para que "gane en accesibilidad", esté "centrada en las personas" y "siga teniendo un Ayuntamiento eficaz" para hacer que la capital sea cada vez "más atractiva e influyente".



El primer edil popular ha reclamado la extensión del proyecto iniciado durante este mandato, puesto que en el periodo 2019-2023 la ciudad "verá culminadas muchas de las actuaciones de largo recorrido, algunas de ellas bloqueadas y paralizadas durante décadas, para las que hemos venido trabajando en el Ayuntamiento".



"El Ayuntamiento ha sido motor de ese cambio, activando la identidad propia de ciudad abierta, luminosa, transversal y participativa, y creando las condiciones necesarias para atraer el talento y poner en valor la inteligencia de nuestro propio territorio", ha dicho Fernández-Pacheco, quien ha achacado esta "transformación" a la acción ejercida a través de la "agenda municipal".



PARTIR DE UNA POSICIÓN "DE PRIVILEGIO"



Para el alcalde, la ciudad enfrenta la próxima corporación desde una "posición de privilegio" para "ganar el futuro" desde la "búsqueda de la excelencia". "Mejorar Almería no es una opción. La opción es cómo hacer para que esas mejoras sean las que Almería necesita", ha valorado antes de apuntar las obras para la supresión del paso a nivel de El Puche, que para él suponen el "primer paso" para la llegada de la Alta Velocidad y que marcarán "un antes y un después en la conectividad y la movilidad de la Almería del siglo XXI".



"Esa obra va a ser clave para entender la ciudad que van a vivir nuestros hijos el día de mañana, porque yo no pienso en Almería en compartimentos estancos de cuatro a cuatro años o de elección en elección. Mi idea de Almería abarca a varias generaciones de almerienses, con independencia del partido que gobierne el Ayuntamiento", ha dicho.



En estas líneas de futuro, el alcalde también ha destacado entre sus principales proyectos la ampliación del Paseo Marítimo hasta la Universidad de Almería, la rehabilitación de la Casa Consistorial y la posterior actuación en la Plaza Vieja "como motor de transformación del casco histórico", y el proyecto Puerto-Ciudad, que supone "la más compleja" de las iniciativas, pero "sin duda la más determinante para el futuro de Almería".



El alcalde ha encerrado estos proyectos de futuro en un marco común de desarrollo a través del Plan Estratégico 2030, que "por primera vez en la historia de Almería, está pasando del plano teórico al plano de la realidad".



ALMERÍA "ATRACTIVA", "ACCESIBLE" Y DE "TALENTO"



Fernández-Pacheco ha incidido en el trabajo realizado para hacer de Almería una ciudad "atractiva" a nivel patrimonial, social, cultural y gastronómico, sentido en el que ha destacado la designación este año como Capital Española de la Gastronomía, si bien ha significado otros aspectos como haber "potenciado" la feria y haber puesto a la ciudad "en el mapa de los grandes festivales" a través del Cooltural Fest, o con el plan de adecuación y mejora de los accesos a la Alcazaba y San Cristóbal, "algo que ningún ayuntamiento hizo ha antes".



"Cuando esté finalizado, no sólo habrá ganado el flujo de turistas, sino que habrá ganado el casco histórico almeriense, dignificando el entorno de nuestra principal seña de identidad histórica", ha augurado. Asimismo, ha recordado los planes municipales para diseñar una Ciudad de la Cultura y seguir potenciando actividades como la Semana Santa o la Feria del Libro, entre otros aspectos.



Desde la Biblioteca Central José María Artero, inaugurada en enero de este año y que "en las próximas semanas" abrirá el resto de salas, el alcalde ha asegurado también que se ha potenciado el "talento" mediante un plan de caminos rurales para fomentar el sector agrícola, la rebaja de la presión fiscal, la reducción del IBI "un cinco por ciento" o la creación de empleo mediante programas de ayuda a la contratación.



El regidor también ha señalado las actuaciones realizadas para una Almería "accesible", ya que "no hay barrio o zona de Almería en donde el Ayuntamiento no haya realizado obras de transformación y mejora". Así, ha citado el inicio del plan de reforma interior del Barrio Alto, que "llevaban décadas esperando", la remodelación de la Avenida de Sierra Alhamilla, las inversiones para eliminar barreras arquitectónicas existentes o la puesta en marcha de paseos de peatones inteligentes, entre otros aspectos.



En este sentido, también ha incidido en las actuaciones realizadas para ampliar la peatonalización del centro a las calles Ledesma, Dalia, Manzana, Marqués de Comillas, Plaza Vivas Pérez y las que "vendrán" en el entorno de las Cuatro Calles, que se unirá al proyecto para la peatonalización del Paseo. "Las bicis han ganado espacios", ha recordado también el primer edil, quien ha destacado además la restauración y remozado de parques.



"UN AYUNTAMIENTO QUE FUNCIONA"



El dirigente capitalino ha presumido además de gestión municipal a través del "rigor", del "diálogo" y del "respeto a las normas", con lo que ha considerado que los servicios municipales "funcionan". "Tenemos más contenedores, 471, y ahora los ponemos soterrados. Hay baldeo y barrido diario en la mañana, tarde y noche por toda la ciudad", ha dicho.



Así, ha insistido en que las playas se limpian "a diario", si bien este objetivo "no está sólo en el Ayuntamiento". "Todos tenemos un papel en el reto de tener Almería limpia. Y la limpieza no tiene color político, ni orientación ideológica: es una simple cuestión de convivencia", ha añadido.



"El reciclaje funciona, cada almeriense recicla 8,7 kilos de vidrio al año", ha asegurado antes de destacar las labores de mantenimiento para asfaltado y reasfaltado o la aplicación de ordenanzas como la de mascotas, que ha dado lugar a 82 sanciones en el último año. "Nuestra Policía Local y nuestros bomberos funcionan: tenemos más efectivos y hemos mejorado sus capacidades técnicas con nuevos equipos", ha abundado.



De este modo, el Ayuntamiento ha asegurado que ha tratado de "activar el papel de todos los colectivos sociales y profesionales" para contar con su participación. "La mejor prueba de que en Almería se trabaja a diario por las personas es que en los últimos cuatro años hemos destinado un total de 24 millones de euros en los programas de dependencia y ayuda a domicilio", según ha afirmado Fernández-Pacheco.





