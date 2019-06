El alcalde de Almería en funciones, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha señalado este martes que la iniciativa propuesta por la Junta para convertir a las playas andaluzas como espacios libres de humo del tabaco "por definición no parece una mala idea", aunque ha abogado por "estudiar esa propuesta" detenidamente.



"Es un tema que no nos hemos planteado todavía", ha reconocido el primer edil en funciones almeriense, quien ha señalado que previamente es necesario conocer "los pormenores de la medida, cómo afecta y qué hay que hacer" para participar de ella.



En declaraciones a Europa Press, Fernández-Pacheco se ha mostrado "a favor de tener las playas en el mejor estado posible", ya que "es uno de los grandes atractivos de la ciudad" y "probablemente el espacio público más compartido por todos los almerienses".



En esta línea, ha recordado que el litoral capitalino conforma parte de la "imagen que trasladamos al exterior", con lo que "todo lo que sea enriquecer la oferta de las playas, tenerlas en buen estado y hacerlas más amables y accesibles, bienvenido sea", no sin antes conocer los pormenores que entraña la propuesta del Ejecutivo andaluz.



Bajo el título 'Playa sin humo', la Consejería de Salud y Familias de la Junta se propone, por un lado, "promover hábitos saludables para mejorar la salud y la calidad de vida" y por otro "aumentar la calidad ambiental y disminuir la contaminación y mejorar la imagen de nuestras costas"



Esta iniciativa, en la que ya participó la playa de Motril (Granada) el año pasado, quiere implantarse por parte de la Junta en el resto de costas andaluzas. A la iniciativa se puede adherir cualquier ayuntamiento andaluz en cuya demarcación exista alguna zona de costa a través de una página web de la red creada para este proyecto de playa sin humo.



Así, las playas que deseen participar pasarán por un proceso de evaluación y acreditación con cuatro niveles: miembro, bronce, plata y oro. El ayuntamiento es el que asume el compromiso de implementar en las playas participantes las políticas que determine para mantenerlas libres de humo de tabaco y velar por la señalización adecuada así como facilitar información a los usuarios para el mantenimiento del espacio libre de humos.



Del mismo modo, se informará de los beneficios de evitar el humo del tabaco y sobre la disposición de métodos eficaces de deshabituación tabáquica a través de los dispositivos sanitarios.





