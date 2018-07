El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha indicado este miércoles que aún sigue pendiente de obtener respuesta a la cita solicitada a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, a fin de conocer "si los compromisos adquiridos con el anterior ejecutivo siguen en pie o no".



Así lo ha manifestado el primer edil a preguntas de los medios ante el encuentro del responsable de Fomento con el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, para analizar el desarrollo de la nueva línea del metro, así como otros asuntos entre los que se encuentran la rehabilitación de Los Pajaritos.



"No hemos tenido respuesta ni de uno ni de otro", ha insistido el primer edil almeriense, quien ha recordado que aunque algunos proyecto pendientes como las obras de supresión del paso a nivel de El Puche y el tramo de vía AVE previo al soterramiento "ya están en marcha", con el cambio de gobierno se han "ralentizado un poco" y "los plazos no se van a cumplir".



Asimismo, ha incidido en que necesita abordar con la ministra para la Transición Ecológica asuntos como la regeneración de las playas de El Toyo, de La Cañada o la última fase de conexión del Paseo de Ribera con el Paseo Marítimo, de lo que "no sabemos nada".



No obstante, y ante la "sencilla" pregunta lanzada por el regidor, espera que los compromisos adquiridos verbalmente con el anterior gobierno se mantengan dado que "son proyectos objetivamente buenos" para la ciudad. "No debería haber problema, pero como no tenemos noticias, seremos pacientes", ha dicho Fernández-Pacheco.



El alcalde manifestó el pasado 11 de junio haber remitido sendas cartas a los ministros para solicitar una reunión para "analizar la agenda de asuntos comunes que están en desarrollo o esperan su puesta en marcha en la ciudad".

