El alcalde de Alcolea se da de baja de IU pero no deja su cargo

El alcalde, con su equipo de gobierno

ALCOLEA.- Antonio Ocaña Baños, alcalde de Alcolea, ha remitido un escrito a los medios de comunicación, tras conocerse su enjuiciamiento para aclarar que si bien se ha dado de baja de la coalición Izquierda Unida, con la que ascendió a la Alcaldía, no va a dejar su puesto al frente del Consistorio.

Nota de prensa

Ante la noticia de última hora en la que se me acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos, quiero realizar las siguientes declaraciones:

- En primer lugar que nos estamos refiriendo a hechos ocurridos entre 2007 - 2011, y que por tanto nada tienen que ver con la actual legislatura ni con mi etapa como Alcalde.

- Con anterioridad a mi cargo como concejal ya estaba contratado por la empresa Celemín como promotor cultural y deportivo, realizando mi trabajo en el municipio de Alcolea.

- Por mi trabajo como promotor percibía una nómina que me abonaba mensualmente la empresa Celemín.

- Nunca he recibido más remuneración que la correspondiente a la labor que realizaba en la planificación, organización y desarrollo de todas las actividades culturales y deportivas realizadas en Alcolea, con una dedicación y entrega de la que puede testificar cualquier persona de este municipio.

- Durante los años de contrato, ni la Corporación Municipal (incluida la oposición) ni la secretaría – intervención cuestionaron mi contratación ni la realización de mis tareas.

- La acusación particular, ni en la oposición (2007 – 2011) ni en sus años de mandato (2011 -2015) tomaron ninguna medida al respecto. Fue a finales de mayo de 2015, y tras la perspectiva de poder perder las elecciones municipales, cuando se decantaron por el ataque personal ante mí, no aceptando la derrota política.

- Ante estos hechos y considerando personalmente que no he cometido ningún delito de los que se me acusa, solicito tiempo para defender mi inocencia y honorabilidad ante los tribunales.

- Durante este tiempo y hasta que no haya sentencia firme, me mantendré en mi cargo como Alcalde de Alcolea, con el apoyo de mi equipo de gobierno, y como decidió la mayoría del pueblo en las elecciones de 2015.

- Informar que he solicitado mi baja de militancia de IU en cumplimiento del código ético del partido.