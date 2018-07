Paso a nivel de El Puche





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha apelado este miércoles a la "responsabilidad de todos" para sacar adelante los proyectos que afectan a la capita ante el "retraso de las obras" para la supresión del paso a nivel de El Puche adjudicadas por Adif a la empresa Comsa el pasado 30 de mayo y cuya tardanza en iniciarse son "una muy mala noticia para la ciudad".



En declaraciones a los medios desde el Paseo Marítimo, el primer edil ha apuntado que "todo lo que suponga retraso, paralización o ralentización de los proyectos son malas noticias y hay que calificarlas como tal", de manera que ha recordado el "acuerdo beneficioso" que se adoptó antes del cambio de Gobierno para suprimir este paso a nivel, permitir el paso soterrado del tren y ubicar en la superficie una rotonda para permeabilizar el tráfico.



"Esos proyectos son buenos para Almería, que nadie se equivoque. No son proyectos buenos para el alcalde sino para los cientos miles de personas que pasan por allí a diario y que merecen que la obra se construya y finalice lo antes posible", ha ahondado el regidor ante una actuación para la que se tenía previsto inicialmente efectuar acta de replanteo este miércoles.



Con ello, Fernández-Pacheco ha abogado por "acelerar" los trámites, para lo que es preciso tener una "interlocución" con el Ministerio de Fomento, a cuyo ministro, José Luis Ábalos dirigió una carta para mantener un encuentro en el que abordar estos asuntos.



"LO IMPORTANTE ES QUE ME RECIBA"



Así, ante las citas con diferentes responsables políticos de las provincias andaluzas que el ministro enfrenta esta semana, el alcalde almeriense ha dicho que aún "no tenemos respuesta" de Fomento para mantener una reunión. "No sé cuándo pidieron la reunión el alcalde de Granada y el de Huelva, yo la pedí el primer día a primera hora", ha apuntado el regidor.



No obstante, ha asegurado que le "importa poco" a quién se reciba primero por parte de Ábalos. "Lo importante es que me reciba", ha apostilla Fernández-Pacheco, quien ha recordado que es el "representante de la ciudad de Almería" y, por lo tanto, "de todos los almerienses".



"Tenemos en cartera muchos proyectos ambiciosos que tiene que salir en colaboración con el Ministerio de Fomento, muchos de ellos están en negro sobre blanco, rubricados, firmados y en ejecución y otros pendientes de pasar ese formalismo".



Así, el responsable municipal cree que el "cambio de color" en el Gobierno "no va a afectar a los proyectos que son objetivamente buenos para la ciudad" dado que "sería una completa irresponsabilidad", con lo que ha anunciado que va a seguir "pacientemente" esperando su "turno" hasta que el ministro haga "hueco" para recibirle.



"Estoy seguro que nadie en su sano juicio concibe que, por el hecho de que yo milite en un partido y el ministro en otro, los proyectos que gracias al consenso, al diálogo y acuerdo hemos sido capaces de desbloquear, ahora se encuentren con problemas", ha dicho el alcalde, para quien los proyectos "siguen para adelante" mientras que no reciba noticia en sentido contrario.

--EUROPA PRESS--