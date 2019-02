El alcalde entrega el Escudo de Oro a la imagen de la Virgen de las An

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha manifestado que el grupo municipal del PP "no incluirá actos que puedan afectar al normal desarrollo de los desfiles procesionales de las hermandades y cofradías de Almería" durante el desarrollo de la campaña electoral de las elecciones generales.Así lo ha indicado en un apunte en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que expone que le ha comunicado a la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad, Encarnación Molina, la intención de no realizar actos que puedan interferir en la celebración de actos religiosos.En este sentido, fuentes populares han precisado que no se van a programar actos que puedan "trastocar" aquellos eventos relacionados con la celebración, si bien no se descarta la realización de actividades durante dicha semana, siempre que no coincidan con los horarios y actividades de las cofradías y las hermandades.El PP de Almería es el segundo de una capital andaluza que anuncia su intención de separar los actos religiosos de la campaña electoral después de que el PP de Jaén indicara que "por respeto a la Semana Santa" evitará colocar propaganda electoral en los lugares donde se desarrollen desfiles procesionales, ya que no quieren "bajo ningún concepto" alterar "una gran tradición de fe y cultura que se vive con mucho arraigo" con mensajes electorales.No obstante, otras formaciones políticas también han optado por esta determinación, de forma que la Agrupación del PSOE de Baeza (Jaén) ha anunciado que no colocarán propaganda electoral en aquellos lugares por donde las diferentes hermandades y cofradías realicen su estación de penitencia.Otros partidos de diferentes municipios andaluces también han avanzado su intención de restringir su programación electoral durante la semana de pasión, como es el caso del presidente local del PP en San Fernando (Cádiz), José Loaiza, quien ha dicho que su formación no hará campaña electoral en el municipio durante esos siete días al tiempo que ha pedido al resto de las formaciones políticas que se sumen a la iniciativa.El alcalde de Vejer (Cádiz), José Ortiz (PP), también anunció este lunes que "por respeto a las numerosas personas de nuestro pueblo con devoción y sensibilidad con las hermandades de penitencia", el PP de Vejer no realizará actos de campaña.--EUROPA PRESS--