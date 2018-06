Obras del Ayuntamiento de Almería





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha manifestado este martes que el Consistorio "no está de acuerdo con el importe" de 850.000 euros que la empresa OHL podría reclamarle por daños y perjuicios debido a los retrasos en las obras de la segunda fase de las Casas Consistoriales y la Plaza Vieja que aún se mantienen en ejecución con una multa diaria de 763,23 euros a la mercantil, de manera que ha asegurado desde el Ayuntamiento se defenderá "el interés público".



En declaraciones a los periodistas tras la firma de un convenio con el Obispado de Almería, el alcalde ha explicado que conocía la intención de la compañía en emprender esa reclamación que responde a causas que OHL "entiende que no son achacables a la empresa", lo que "no quiere decir que sean achacables al Ayuntamiento", según el regidor.



"Al final son una empresa privada y nosotros un administración pública, y con la misma vehemencia que defenderán sus intereses nosotros defenderemos el interés público", ha dicho el primer edil popular, quien ha incidido en que en obras de tal envergadura "siempre puede haber retrasos" que "no son deseables", pero de los que "nadie tiene culpa".



En esta línea, Fernández-Pacheco ha recordado que el hallazgo de restos arqueológicos durante los trabajos "han retrasado la obra" y "han modificado los planes" iniciales, aunque cree que es la empresa la que debe concretar los motivos de su reclamación y en base a qué cuestiones exige una cantidad tan abultada.



La mercantil, que tiene pendiente presentar el expediente, apuntará que en el retraso ha influido la aparición de una excavación arqueológica no prevista por el Ayuntamiento y la adecuación de la estructura del proyecto a la normativa vigente.



No obstante, desde el Ayuntamiento de Almería se abrió un expediente a la empresa por retrasos en la entrega de los trabajos achacables a su actividad, dado que según los técnicos municipales, la obra debería haberse con anterioridad, por lo que desde el 14 de mayo se aplica una multa diaria por demora tras haberle concedido una prórroga de tres meses con penalizaciones a partir del segundo.



El informe jurídico del Consistorio apuntaba que parte de los retrasos se debían al "bajo ritmo de trabajo que llevó la obra durante los meses de agosto, septiembre y octubre" por la "falta de personal y de frentes abiertos" así como a otras actuaciones que se han aplazado y pospuesto.



Además de la "falta de personal" detectada el pasado verano, desde el Área de Fomento se estimó que la rehabilitación de las fachadas, a excepción de la fachada de la Casa Central, "podría haber comenzado cuatro semanas antes" de lo previsto si la constructora "no hubiese pospuesto el desmontaje del sistema de apeos".





--EUROPA PRESS--