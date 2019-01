El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha asegurado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se "sabe de memoria" las peticiones y necesidades que tiene la ciudad y la provincia tras haber sido "la más castigada y olvidada" por los gobiernos socialistas, con lo que ha considerado que si bien "no hace falta" que le traslade dichas inquietudes, confía en mantener con él una reunión una vez que el Ejecutivo andaluz "esté conformado".



Así lo ha trasladado el primer edil almeriense a los periodistas tras la inauguración de las primeras salas de la Biblioteca Central José María Artero, donde ha apuntado que, en esta ocasión, no ve preciso remitirle una carta como hizo en su día con el expresidenta Susana Díaz --con la que tardó "15 meses" en formalizar un encuentro--, ya que en este caso existe una "magnífica relación personal" y entre ambos se conocen "desde hace muchos años".



Fernández-Pacheco ha precisado que ya tuvo la oportunidad de felicitar en su despacho de San Telmo al líder del Gobierno andaluz, aunque en esa ocasión no abordaron asuntos oficiales. No obstante, ha incidido en varias ocasiones en que desde el Ayuntamiento de Almería van a ser "reivindicativos" y "beligerantes" con la Junta, porque "el cambio se tiene que notar" y "se tiene que plasmar en hechos".



El regidor ha recordado que durante su etapa al frente del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Moreno fue "altavoz de los almerienses", por lo que "no hay que trasladarle que Almería necesita desbloquear el PGOU, o el estado de La Alcazaba o en qué momento se encuentra el proyecto de conexión con la A-92", según ha citado.



Aún así, ha constatado que la "intención" de Moreno es "recorrer Andalucía como ha hecho en infinidad de ocasiones" para así tener ocasión de reunirse con él y plantear los problemas existentes, ahora con una "interlocución que va a ser mucho más fluida". "Soy el primero que me pongo deberes y pongo las expectativas bien altas", ha apuntado.



"LOS NOMBRAMIENTOS HAY QUE HACERLOS CUANTO ANTES"



Preguntado por la conformación del Gobierno andaluz después de que el primer Consejo de Gobierno nombrara a los nuevos viceconsejeros, Fernández-Pacheco ha opinado que los nombramientos que quedan pendientes relativos a la administración periférica "hay que hacerlos cuanto antes para que todo empiece a funcionar".



"Creo que los almerienses esperamos 40 años esperando a que la Junta nos dé el trato que merecemos, si tenemos que esperar una semana más no va a cambiar nada", ha valorado Fernández-Pacheco ante las decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno, que tendrá su próxima reunión el próximo 5 de febrero.



De este modo, ha señalado que ya está en marcha la auditoria aprobada el pasado sábado, la cual será "fundamental" para "saber cómo reorientar las políticas de la Junta" porque "ni siquiera los propios socialistas sabían hasta donde llegaba la Junta" tras "años de ramificación" y de "proliferación de diferentes entes".



Fernández-Pacheco confía en que Moreno tome decisiones "valientes" y responda a sus compromisos tras haber elevado en su primer Consejo la bonificación al 99 por ciento del impuesto de sucesiones y donaciones, lo que para el primer edil almeriense es una "magnífica noticia". "Que siga esta racha y este signo de seguir cumpliendo compromisos y cambiando Andalucía de verdad", ha valorado.

--EUROPA PRESS--