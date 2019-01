El acusado de intentar inducir a su hija al suicidio acepta más de tres años de prisión

Audiencia Provincial de Almería





La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y tres meses de prisión a J.A.A. tras haber reconocido que intentó inducir al suicidio a su hija mediante el hostigamiento a través de llamadas de teléfono y amenazas.



El acusado ha aceptado la pena tras la modificación del escrito provisional de la Fiscalía, que ha rebajado su petición inicial de ocho años de cárcel por dicho delito al determinar que este se produjo en grado de tentativa y no consumado. Asimismo, se le ha impuesto al acusado 21 meses de prisión por un delito de violencia habitual, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.



El hombre, sobre el que no se ha suspendido la pena de ingreso en prisión ya que se encuentra en un centro penitenciario por otros delitos, también ha sido condenado a 210 días de trabajos en beneficio de la comunidad tras modificarse las peticiones iniciales por supuestos delitos de violencia contra la mujer, amenazas y maltrato en el ámbito familiar.



En su calificación provisional, la Fiscalía señaló que la menor decidió cortar la relación con su progenitor después de que, el día de su cumpleaños y en presencia de sus amigas, fuera testigo una agresión hacia su madre, por lo que decidió avisar a la Guardia Civil, según la descripción de hechos del Ministerio Público.



El relato fiscal apunta que la menor habría sufrido insultos y menosprecio desde que era pequeña, especialmente durante los periodos que pasaba junto a su padre, a quien le constan antecedentes por homicidio, robo con violencia y conducción bajo los efectos del alcohol.



La acusación de la Fiscalía apuntaba a que la menor recibía llamadas desde distintos números en las que era insultada con el objetivo de "anular su bienestar psíquico y generarle ideas autolíticas", hasta que finalmente un día la adolescente trató de quitarse la vida de una manera drástica.



Aunque la joven no consiguió su propósito, sufrió múltiples heridas físicas, por las que ingresó en el hospital más de dos semanas y pasó otros 84 días de recuperación.

--EUROPA PRESS--