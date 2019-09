Ana Julia Quezada abandona la Audiencia Provincial de Almería





El abogado de los padres de Gabriel Cruz, el letrado Francisco Torres, se ha mostrado "súper satisfecho" con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado que ha enjuiciado a Ana Julia Quezada, a la que han encontrado culpable de un delito de asesinato con alevosía, dos delitos de lesiones psíquicas y otros dos contra la integridad moral, toda vez que para el letrado de la defensa, Esteban Hernández, el resultado del juicio era "previsible hasta cierto punto", de modo que ya ha anunciado que recurrirá el fallo.



En declaraciones a los medios a su salida de la Audiencia Provincial de Almería tras la lectura del veredicto, que se ha prolongado durante una hora, ha afirmado que existen cuestiones técnicas que "no podemos compartir". "Creemos que hay base para un recurso y así lo interpondremos", ha adelantado el representante legal de Quezada, quien se convertiría en la primera mujer en España en ser condenada a prisión permanente revisable.



Por su parte, Torres ha valorado que los miembros del jurado hayan emitido un veredicto completamente marcado por la unanimidad de las decisiones adoptadas a pesar de los "muchos problemas" y "dificultades" que, a su parecer, se han dado lugar durante las siete jornadas de la vista oral en las que, en ocasiones según ha apuntado, "nos hemos visto absolutamente solos".



Con esto, ha valorado especialmente que se haya dado por probado la existencia de un delito contra la integridad moral, que únicamente interesaba él y por el que reclama cuatro años de prisión adicionales. "Decía la fiscal que no estaba para inventar delitos y han sido probados por unanimidad", ha remarcado.



Para el representante de los padres del menor, "se ha hecho justicia" con este veredicto, por el que ha felicitado a los miembros del jurado ante su "gran esfuerzo" para motivar su decisión. "Era la única forma de que esta mujer no sea un peligro en la calle, mejor que se quede allí dentro", ha añadido antes de valorar que tampoco se hayan tenido en cuenta las atenuantes interesadas por la defensa.



De otro lado, el letrado de Quezada, quien se ha mostrado "admirador de los medios de comunicación" porque "son el pilar de una sociedad democrática", ha pedido una "reflexión" a juristas y medios sobre los efectos de una "excesiva cobertura mediática" ante sucesos de este tipo. "Hay que repensar en la cobertura mediática y los juicios paralelos que a veces se producen", ha sugerido.

