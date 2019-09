En el centro, el letrado de la familia de Gabriel Cruz, Francisco Torr

El abogado de la familia del pequeño Gabriel Cruz, Francisco Torres, ha considerado que la segunda sesión de la vista oral con jurado popular contra Ana Julia Quezada, acusada del asesinato del menor en Las Hortichuelas de Níjar (Almería) en febrero de 2018 será "la más larga y también la más dura" ante la declaración de los padres del pequeño, Patricia Ramírez y Ángel Cruz.Así lo ha trasladado el letrado de la acusación particular en un comunicado a través de la plataforma mareadebuenagente.org, en el que ha recordado que la única encausada por el crimen del menor, que estuvo once días desaparecido, también declarará al inicio de la jornada "si lo tiene a bien" y no opta por acogerse a su derecho a no responder a las preguntas de alguna de las partes después de que la extensión de las cuestiones previas haya impedido cumplir con el calendario previsto el primer día de juicio.La declaración de los padres de Gabriel, así como la de la abuela paterna del menor y la de una prima menor de edad, se realizarán a puerta cerrada después de que la juez Alejandra Dodero estudiara un informe del Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y accediera, de forma parcial, a la petición de la acusación particular de cerrar el acceso a la sala durante la vista.No obstante, según ha recordado el propio letrado, además de las declaraciones de los familiares de la víctima también declararán otros testigos, entre ellos el doctor Martín Murcia, el psicólogo que ha acompañado a los progenitores del niño durante el proceso de duelo. Entre otros, también se ha citado a declarar a una hija de Ana Julia, su expareja sentimental y a otras personas que participaron en la búsqueda del pequeño.Torres se ha mostrado convencido de que una vez que el jurado valore las pruebas que se practicarán durante la vista "el veredicto va a ser claro de culpabilidad" y la expectativa "al menos penal" de sus patrocinados "quedará satisfecha".--EUROPA PRESS--