El ’25 Aniversario’ de la UAL vibrará a ritmo de jazz con un espectacular Encuentro de Big Bands

La Universidad de Almería estrena formato y logra captar la atención de las demás universidades aglutinando el panorama jazzístico nacional durante cuatro días de conciertos y otros eventos formativos y de ocio



Presentación del encuentro

ALMERÍA.- Entre el jueves día 24 de mayo y el domingo 27 de mayo la ciudad de Almería se va a ver ‘invadida’ por más de 400 músicos en “uno de los eventos más importantes en la programación del ‘25 Aniversario’”, tal y como lo ha definido María del Mar Ruiz, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes de la UAL. El primer Encuentro de Big Bands es una apuesta ambiciosa de la que van a formar parte, de una manera u otra, 21 bandas diferentes en lo que será “una celebración compartida, como es el deseo del equipo de gobierno, al realizarse todos los eventos en la ciudad excepto el primero”. Se trata de un concierto de presentación de la Big Band de la UAL, en el entorno de la Cafetería de Humanidades, a las 19.00 horas del jueves, y a partir de ahí se ‘contagiará’ a la ciudadanía en los espacios de ClasiJazz, la Plaza de la Catedral, el Teatro Cervantes o las mismas calles del centro histórico.

Ruiz ha matizado, una vez que agradecida la predisposición del Ayuntamiento de Almería para facilitar la organización de los diferentes actos que componen el programa, que “se trata de una visión muy global, no solo con actuaciones musicales sino que se hablará de jazz como una manera de generar esa estructura necesaria para que este estilo tenga continuidad en el ámbito universitario o en el de las asociaciones culturales”. La vicerrectora ha añadido que la UAL tiene puesta la mirada de otras universidades sobre la creación de la propia Big Band y sobre la macro organización que supone este Encuentro que Pablo Mazuecos, director de la misma, ha definido como “casi un festival”, encantado con la idea expuesta por la vicerrectora: “Nuestra insistencia es que este tipo de eventos se hagan en la ciudad y no en el campus”.

Como no podía ser de otro modo, es algo que está presente en la Oficina del ’25 Aniversario’, cuya secretaria, Elisa Álvarez, ha precisado que “dentro de la programación no podía faltar una actividad relacionada con el jazz, y qué mejor que otras universidades compartan con la UAL esta experiencia musical a la vez que el mismo aniversario”. En nombre de la Oficina, ha lanzado una invitación “a toda la sociedad almeriense para que participe en cualquiera de las diferentes actividades”, de entre las cuales ha destacado el referido concierto de la Big Band de la UAL, “la presentación la noche del viernes del vídeo ‘El Americano’, que se ha grabado en el Quiosco Amalia, y que es muy especial porque la música la ha compuesto Jesús Romero, miembro de la banda y PAS de la Universidad de Almería, y el pasacalles del sábado, que desde las 20.00 horas recorrerá el centro de la ciudad”.

La Big Band de la UAL forma parte del Aula de Música dentro del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes desde hace tres años, y bajo la dirección de Mazuecos ha desarrollado un trabajo extraordinario que durante estos días será más visible, nunca mejor dicho por lo que ha definido como “pelotazo” refiriéndose al vídeo ‘El Americano’, por la composición que “ha salido del taller continuo de jazz”. Henchido de pasión a la hora de narrar lo que se avecina, ha apuntalado las buenas perspectivas en el gran respaldo que a este primer Encuentro se está dando en redes sociales, en plena ebullición “invitando a hacer turismo cultural en Almería, algo de lo la Universidad es directamente ‘responsable’ porque todo esto se ha hecho con mucho amor, cuidando todos los detalles, como el vestuario de los voluntarios, consiguiendo que la ciudad se vaya a ‘inundar’ de música de jazz”. Habrá puestos de voluntarios en diferentes puntos y niños tocando “en esa forma natural que tenemos aquí de ver la música y que quieren ver desde fuera”.

En ese sentido, Pablo Mazuecos no ha dudado en afirmar que este espectacular primer Encuentro de Big Bands “será un revulsivo para la ciudad” con el “objetivo macro de que la gente joven no universitaria pueda vivir la música tan intensamente que les lleve hasta salirse de sus horarios y venirse un fin de semana completo a Almería”. El viernes, tras el estreno de ‘El Americano’, se comenzará con música llegada desde Sevilla, Valencia o Granada para concluir con una Súper Jam Session, todo en ClasiJazz. El sábado será el día de una decena de mesas redondas que no se olvidarán de ninguno de los aspectos importantes en torno a este estilo musical y su orquesta por excelencia, la big band, emitidas por streaming. Se seguirá con la música de Huelva, Málaga o Murcia en ClasiJazz, más el pasacalles con Jambá Brass Band, de Jaén, tras el que se comenzará en la Plaza de la Catedral para continuar después con la ‘Fiesta de la Ley Seca’ en el Cervantes, con puesta en escena de época, y acabar de nuevo en ClasiJazz con una Jam Session Histórica.

La programación tiene un ‘día del niño’, que será el domingo, con bandas de diferentes puntos de la provincia y la del Conservatorio Superior ‘Manuel Castillo’ de Sevilla. La jornada se llenará de nuevo de otro contenido distinto al meramente musical con más mesas redondas y coloquios, en los que se abordará todo lo paralelo respecto a la difusión jazzística, como fotógrafos, prensa, escritores, programas de radio, y además las discográficas de jazz en España. Como actividades paralelas se añaden exposiciones y un mercadillo en un gran acontecimiento al que Mazuecos ha otorgado “un calado brutal” con una última definición gráfica: “Cuánta gente reunida en torno a algo y con tanta calidad, y se ha conseguido, aglutinando todo el panorama jazzístico nacional e incluso internacional”.