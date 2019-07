EDUAL hace de papel las Flores de Periferia nacidas de Pedro Almodóvar y Jorge Galindo

La Editorial Universidad de Almería extiende su fructífera colaboración con el Centro Andaluz de la Fotografía y saca a la luz otra publicación de extraordinaria calidad, que recoge todas las pinturas de la magistral exposición inaugurada por ambos artistas entre multitud de visitantes y que estará abierta al público en el CAF hasta el día 29 de septiembre



ALMERÍA.- Con colas para acceder a la Sala AFAL, dado el gran interés despertado en la ciudad por la presencia de Pedro Almodóvar y Jorge Galindo en persona para dar a conocer su obra conjunta, en el Centro Andaluz de la Fotografía además se ha lanzado un nuevo libro con el sello de calidad de EDUAL. Se trata de la exposición ‘Flores de Periferia’ y de la publicación en la que se recogen todos los cuadros creados por la genialidad asociada del afamado cineasta y el reconocido pintor, editada desde la Universidad de Almería. En loor de multitudes, otra vez ha quedado patente el potencial de la editorial universitaria almeriense, como ha destacado María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes: “El libro es una maravilla, hay una presentación del comisario de la exposición, el mismo Rafael Doctor, y unas palabras de los autores, que explican su proceso creativo a partir de fotografías de Pedro”.

Ruiz ha recordado que “es el resultado de la colaboración que venimos desarrollando desde hace algo más de un año con el Centro Andaluz de la Fotografía, mediante la que, de manera conjunta y en las exposiciones que consideramos que pueden ser de relevancia o que realmente tienen un gran peso en la calidad, participamos con la edición de la publicación que la contiene”, ha dicho, al tiempo que ha reconocido que “en este caso sobra decirlo por los nombres tanto de Jorge como de Pedro”. Ha sido una gran responsabilidad para la Editorial Universidad de Almería, pero no se ha dudado en realizar el proyecto dado el bagaje de éxito que se atesora y el alto nivel de calidad que garantiza y que está siendo reconocido: “Nos han dado un premio por el primer libro que se hizo con el CAF, por ‘Campos de Níjar’, que se presentó en esta misma sala con el ministro, ya que ha sido considerado como ‘Mejor obra editada’ en los XXII Premios UNE, entre los centros de investigación y universidades de todo el país”.

María del Mar Ruiz no ha dudado en definir este ‘Flores de Periferia’ como “otro pequeño tesoro que va a quedar en la historia de EDUAL”, estando al nivel exigido por la genialidad creadora de Almodóvar y Galindo: “Realizan una pintura espontánea, intuitiva, basada tanto en el color como en el brochazo, a modo de catarsis, todo sobre la base de las fotografías de Pedro y en formatos enormes”. Minutos antes de la apertura de puertas del CAF y la llegada del ministro Guirao y del viceconsejero Romero para realizar la inauguración de la muestra y dar el paseo por entre las obras, la vicerrectora de la UAL ha intercambiado impresiones en privado tanto con los dos artistas como con el director del Centro Andaluz de la Fotografía en Almería, Rafael Doctor, quien escribe en el libro e introduce varios matices: “Pedro Almodóvar no llega a la creación plástica por casualidad, de la misma forma que tampoco Ángel Galindo comparte su estudio en este peculiar diálogo como algo artificial. Uno no es pintor ni el otro es cineasta; sin embargo, ambos mantienen fijación por el mundo del otro y se nutren de ellos constantemente”.

Amigos los tres, siendo Doctor del mismo pueblo que Almodóvar y habiendo hecho proyectos en ocasiones anteriores con Galindo, el comisario de la exposición ha escrito para EDUAL la unión de sendas trayectorias y el resultado final: “Entre ambos plantean una aventura que es una acción y, por tanto, una reflexión, sobre el espacio del cuadro, para lo que parten de lo propiamente decorativo sin ningún tipo de complejos”. El propio cineasta ha compartido en la obra editada por EDUAL su evolución interna ante el reto: “Cada cuadro era un abismo, la aventura de ser testigo y actor coprotagonista de cada una de las piezas es una experiencia inenarrable. No la puedo comparar con ninguna otra”. A esto ha añadido que “cada trazo te sugiera cómo seguir (…), cada obra es una explosión, como si la materia pictórica nos explotara en las manos como fuegos artificiales que se derraman sobre el lienzo”.

Respecto a su creación en celuloide, Almodóvar ha escrito paralelismos y revelado aprendizaje: “Mi trabajo en el cine se parece al de un pintor que utiliza objetos de tres dimensiones para componer una imagen. Mi amor por los colores viene de antiguo (…) He descubierto con sorpresa que hay colores que me han arrebatado en la pintura que no suelo utilizar en cine, el blanco principalmente”. El manchego ha agradecido en esas líneas que Jorge Galindo lo haya ‘inventado’ como pintor, y a la inversa el artista pictórico ha hecho lo propio al desvelar que hay cuadros suyos en títulos como ‘La piel que habito’ o ‘Dolor y gloria’. El motivo principal es el de las flores, una serie que Galindo dejó inacabada y que ahora ha explosionado: “Pedro y yo hemos pintado flores impuras sobre fotografías que hemos manipulado pintándolas sin piedad y las hemos convertido en cuadros (…), hemos pintado pisándonos lo que pintábamos el uno al otro y viceversa, siempre con música, danzando encima de las telas”. Calidad en las imágenes y en el texto, en el papel y la impresión, este libro recoge “Flores de Periferia desde la periferia del país, desde Almería, ha finalizado María del Mar Ruiz”.