Ecologistas piden al Ayuntamiento de Almería que deje de utilizar glifosato en parques por su peligrosidad

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción Almería y otras asociaciones Ecologistas han pedido al Ayuntamiento de Almería que deje de utilizar glifosato, especialmente en Parques y jardines por su peligrosidad para las personas y los animales domésticos. El glifosato es un herbicida que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”

Según explican en una nota de prensa, "millones de hectáreas de tierras de cultivo, parques y hasta aceras son rociadas con glifosato cada año en todo el mundo. Se vende más Glifosato en el mundo que agua embotellada, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en suelo y las plantas por muchísimo tiempo ya que es un producto que no se degrada con facilidad, es extremadamente persistente por lo que resulta muy peligroso para los animales de suelo y acuaticos,para las aves, incluso para animales domésticos en el caso de su uso en parques y jardines y por supuesto para nuestra salud".



Ecologistas advierten que desde hace décadas se viene denunciando los potenciales efectos dañinos del glifosato para la salud humana, pero nunca se han llegado a tomar medidas. En 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha clasificado el glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”, basándose en una fuerte evidencia de que es cancerígeno. Hay setencias en Estados Unidos que condenan a Monsanto por su responsabilidad en casos de cáncer. "También se sospecha que actúa como un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción", explican



El glifosato es un biocida, elimina todas las plantas excepto las transgénicas, esta presente ya, como el plástico, en todos los lugares del planeta, "aunque sea en dosis menores su efecto sobre la reducción de la biodiversidad es muy importante, afectando no solo a la flora si no también a la fauna beneficiosa como los polinizadores, los anfibios, los moluscos gasterópodos etc", concluyen.