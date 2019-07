Ecologistas en Acción denuncia actividades industriales y portuarias tóxicas en Almería

Contaminación procedente del Puerto de Almería

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción Almería ha denunciado, a través de un comunicado de prensa, actividades industriales y portuarias tóxicas en pleno corazón de la ciudad. La contaminación que, a su juicio, genera el puerto está causando problemas de salud a la población, en especial en la zona próxima a estas instalaciones y de ello hace responsable no sólo a la Autoridad Portuaria sino también a Capitanía Marítima y por no intervenir a Alcaldía, delegación de Medio Ambiente y de la Salud de la Junta de Andalucía. La asociación ecologistas estudia acciones en la Fiscalía de Medio Ambiente, por posibles delitos contra la Salud Publica y el Medio Ambiente.

Nota de prensa

SEGÚN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ALMERÍA EL PUERTO DE LA CIUDAD NO REALIZA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIO AMBIENTAL. NADIE FACILITA INFORMACIÓN TRANSPARENTE A LA CIUDADANÍA A PESAR DE SER UN PROBLEMA RELEVANTE DE SALUD PUBLICA.

SE DEBERÍA INFORMAR DE FORMA CONTINUADA A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ALMERÍA SOBRE:

- RECOMENDACIONES DE SALUD A TOMAR POR LA POBLACIÓN EN CASO DE INTOXICACIÓN POR INHALACIÓN DE SUSTANCIAS TOXICAS.

- DETALLE DE GRANELES QUE SE OPERAN Y SU TOXICIDAD.

- TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS BUQUES, ASÍ COMO DEL ESTADO DE LAS INSPECCIONES DE TODAS LAS ACTIVIDADES QUE PASAN POR EL PUERTO.

- RESULTADOS DE MEDICIONES DE LAS ESTACIONES DE CONTROL DEL AIRE DEL PUERTO Y DEL AYUNTAMIENTO EN LA CIUDAD, REVISANDO LA IDONEIDAD DE SUS UBICACIONES.

- INFORMACIÓN SOBRE LOS EPISODIOS DE SUPERACIÓN DE LOS NIVELES DE EMISIÓN TOXICA.

-MAPAS DE RUIDO.

DESDE EL AÑO 2005 SE HAN LLEVADO A CABO DECENAS DE DENUNCIAS ANTE TODAS LAS AUTORIDADES PÚBLICAS POR PARTE DE ASOCIACIONES DE VECINOS AFECTADAS POR LA CONTAMINACIÓN DEL PUERTO, SIN RESPUESTA EFICAZ POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.

ESTA SITUACIÓN RECUERDA A ÉPOCAS CLÁSICAS DEL “MINERAL” CUANDO LAS EMPRESAS CAMPABAN A SUS ANCHAS, AFECTANDO BRUTALMENTE A LA SALUD DE LOS ALMERIENSES, CON FORMAS TERCERMUNDISTAS DE GESTIÓN.

RESULTA PARADÓJICO PRETENDER CONCILIAR EL PROYECTO PUERTO-CIUDAD EN UN ENTORNO ABSOLUTAMENTE CONTAMINADO Y TOXICO.

Los problemas de contaminación del Puerto se producen por su incomprensible proximidad a las viviendas (200 m. los buques y 400 m. los áridos), por el viento dominante de SW (Poniente) que la arrastra directamente a los vecinos, por las malas prácticas en las operaciones, el incumplimiento de la normativa medio ambiental, y la falta de vigilancia.

Se persiguen fundamentalmente intereses económicos, por encima de la atención necesaria a las graves repercusiones en la salud de la población y el medio ambiente.

HUMO TÓXICO DE BUQUES:

Ferries y buques de mercancías utilizan un combustible muy sucio de fueloil pesado, en las maniobras y durante el atraque.

Muchos barcos no tienen al día las Inspecciones técnicas (a principios de 2019, y por denuncia, la Capitanía encuentra que el 30 % de los buques, en época baja, superaba los topes de Dióxido de Azufre y Oxido de Nitrógeno de forma alarmante, equivalente a que unos 1.800 vehículos orientaran sus tubos de escape, incumpliendo normas, echando humo contaminado hacia las viviendas)

En la Operación Estrecho el numero de buques se puede multiplicar por 10.

Algunos buques son muy antiguos, de la naviera Transmediterránea, y otros de diferentes nacionalidades no cumplen la normativa.

Cuando están atracados no cambian a usar un combustible menos contaminante, a pesar de ser obligatorio.

RUIDO Y VIBRACIONES DE BUQUES, DÍA Y NOCHE, DE LOS MOTORES AUXILIARES :

Se realizó un Mapa de Ruido en 2017 que detectó incumplimientos de los objetivos de Calidad Acústica, afectando a zonas próximas: Hospital provincial, colegios, numerosas viviendas, lo que provoca problemas de salud: estrés, ansiedad, dificultad para dormir,., por estar expuestos a niveles de ruido superiores a lo permitido.

Se desconocen las acciones de mejora puestas en macha, y la fecha de actualización de un nuevo y necesario Mapa de Ruido.

Desde varios kilómetros se puede percibir el incomprensible nivel de ruido y vibración emitido por los buques tan cercanos a las viviendas.

También se producen molestias acústicas por las grúas de gasoil, y los compresores de los frigoríficos de los camiones del muelle de ribera.

MOLESTIAS POR CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

Por focos orientados desproporcionadamente hacia las viviendas.

POLVO CONTAMINANTE POR MOVIMIENTO DE GRANELES SÓLIDOS AL AIRE LIBRE (YESO CON SILICE CRITALINA), Y OTROS… :

La Delegación de Medio Ambiente ha estado tolerando durante muchos años a la Autoridad Portuaria que algunas empresas operadoras hayan estado trabajando sin disponer de la correspondiente Autorización de Emisiones de Partículas a la Atmósfera, que no se concedía únicamente porque no se cumplían los requisitos mínimos.

También por presión ciudadana se ha conseguido recientemente, desde principios de 2019, que se deje de operar con Clinker (materia prima para el cemento) producto altamente cancerígeno por el contenido de Cromo Hexavalente, y con otras consecuencias sanitarias como problemas pulmonares, riesgos para el embarazo,...

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN ACABA DE PUBLICAR EL INFORME DE CALIDAD DEL AIRE DE 2018 EN ESPAÑA, A PARTIR DE DATOS DE ESTACIONES DE MEDICIÓN UTILIZANDO CRITERIOS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, LA AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE, Y LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

La estimación en España de la repercusión sanitaria de la Contaminación Atmosférica general es de 30.000 muertes prematuras, además de enfermedades respiratorias, EPOC, vasculares, diferentes tipos de cáncer, especialmente referidas a la población mas sensible como niños, ancianos y enfermos crónicos, derivadas de la exposición a partículas toxicas en suspensión ultrafinas, de hasta PM 2´5 micras, de hasta PM 10 micras, a Dióxido de Nitrógeno, Dióxido de Azufre, Ozono,..

La repercusión es 15 veces mayor que respecto a las muertes producidas por los accidentes de tráfico.

Los resultados de los datos de las estaciones de control del Puerto de Almería informan de superaciones de limites legales, y de forma mas generalizada de superaciones de los límites establecidos por la O. M. S.

Algunas estaciones del Puerto sólo miden partículas totales y luego las reconvierten mediante una formula, a PM 10, por lo que no se conocen los datos concretos de PM 2´5 y micro partículas, lo que no ocurre en la mayoría de los puertos de España.

LAS SOLUCIONES QUE PROPONEMOS DESDE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN SON:

-ALEJAR LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y DE ATRAQUE DE LAS VIVIENDAS.

-REALIZAR DE FORMA CERRADA TODAS LAS ACTIVIDADES DE ÁRIDOS.

-ELECTRIFICAR LOS PUNTOS DE ATRAQUE.

Ecologistas en Acción está estudiando acciones en la Fiscalía de Medio Ambiente, por posibles delitos contra la Salud Publica y el Medio Ambiente.También, se están elaborando informes médicos y de tratamientos para posibles reclamaciones civiles, individuales y colectivas, por daños físicos y psicológicos de los vecinos afectados.