Ecologistas en Acción Almería denuncia el incumplimiento de la legislación ambiental en el Puerto de Carboneras

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción Almería ha presentado, en nombre de la Plataforma Muévete Por Carboneras, una denuncia ante Fiscalía por el incumplimiento de la legislación ambiental en las cargas del Puerto de graneles de Carboneras.

Nota de prensa

Según los abogados de Ecologistas en Acción la Terminal del Puerto de Graneles de Carboneras, que se construyó hace ya cinco años, aún no tiene las medidas correctoras obligatorias por la ley para llevar a cabo la actividad de carga y descarga de graneles. En la reunión mantenida el 18 de Abril con la Autoridad Portuaria el Señor Caicedo aseguró a representantes de la Plataforma Muévete Por Carboneras que antes del verano tendrían instaladas las pantallas anti polvo y los cañones nebulizadores, y aún no hay nada hecho en el Puerto de Graneles para evitar los episodios de contaminación por partículas.



A la Plataforma Muévete Por Carboneras se le ha acabado la paciencia, no vamos a esperar más mientras se realizan actividades en el puerto que no cumplen con la legislación establecida. La Delegación de Ganadería, agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible está permitiendo que se infrinja la ley en sus instalaciones y por supuesto que dará luz verde , y todos los permisos que la Autoridad Portuaria necesite, para ejercer la actividad de carga del mineral de hierro de Alquife porque esta administración está al servicio de las empresas y no de la salud de los ciudadanos y su medio ambiente. Visto que ninguna de las Administraciones competentes a las que hemos acudido está protegiendo nuestra salud, ni la del medio ambiente, hemos acudido a fiscalía y hemos denunciado que no están cumpliendo las medidas correctoras para evitar la contaminación por partículas en las cargas y descargas de áridos en Carboneras.



La Plataforma ha tomado fotos y videos de la carga de un barco tirando el material desde una altura de unos 8 metros sin mangas, ni protección ninguna. También han llamado a la guardia civil en varias ocasiones porque estaban moviendo unos sacos de cenizas que llevaban acumulados en la explanada del puerto años. Como se aprecia en las fotos, estos sacos debido al sol y al tiempo transcurrido, se han roto y las cenizas se han desparramado por la explanada. Su manipulación ha generado una nube de partículas de ceniza tóxica y un episodio de contaminación muy grave. Ayer mismo descubrimos, mediante una foto aérea, que estos sacos ocupan una superficie de más de la mitad de un campo de fútbol, unos 6.500 metros cuadrados. Estas cenizas se encuentran apiladas a la intemperie a merced del viento a menos de 500 metros del tanatorio y campo de fútbol municipal y en el puerto donde la desaladora de Carboneras capta el agua para consumo humano.



Lo curioso es que en Carboneras NUNCA se superan los valores límites de emisión para partículas según la legislación vigente y nos preguntamos viendo las fotos ¿cómo es esto posible? ¿quién y cómo miden la calidad del aire que respiramos?. ¿En estas condiciones se van a descargar el mineral de hierro en Carboneras con todas las garantías como asegura la Autoridad Portuaria?



Ahora tanto la Autoridad Portuaria como la Delegación de Ganadería, Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible tendrán que responder ante fiscalía y presentarles el proyecto de la carga del mineral de hierro. Proyecto que la Plataforma Muévete Por Carboneras, formada ya por 21 asociaciones entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, aún no les ha sido facilitado por estas Administraciones a pesar de haberlo solicitado hace ya un mes y medio.

En estas condiciones no vamos a permitir la descarga de más de 4 millones de toneladas al año de mineral. El pueblo de Carboneras habló alto y claro, más de 2.000 carboneros se echaron a la calle para decir: “NO A LA CARGA DEL MINERAL DE HIERRO POR CARBONERAS” y Ecologistas en Acción Almería va a apoyar a la población de Carboneras con todos nuestros recursos disponibles a nivel Provincial, Andaluz y Nacional.