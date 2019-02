Propietarios de viviendas irregulares en Andalucía durante la reunión





La asociación Abusos Urbanísticos-Almanzora NO (AUAN), que representa a los propietarios extranjeros de viviendas fuera de ordenación, ha reclamado un "solución urgente" a las "miles" de edificaciones que están a la espera de legalización para que puedan acceder a los servicios básicos de luz y agua, lo que les "permitiría tener algo de seguridad jurídica, permitiendo su escrituración".



En el seno de la asamblea anual de afectados de toda Andalucía celebrada en Córdoba, la presidenta de AUAN, Maura Hillen, ha trasladado que esta propuesta, que permitiría también la aplicación de medidas medioambientales para paliar sus efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, contó con el "apoyo" de PP y Ciudadanos (Cs) en 2018, por lo que ha asegurado que espera "que sigan en esa postura" ahora que están en el gobierno.



"Esperamos que sigan manteniendo su postura ahora que están en el Gobierno andaluz, y que den máxima prioridad a este compromiso, pues ya está bien que estas insensateces bizantinas urbanísticas sigan asolando Andalucia", ha indicado Hillen, quien ha reprochado que hasta ahora "se argumentara que no se podía dar servicios a estas viviendas para incentivar que éstas se legalizasen en el planeamiento, tratando a esta gente, la mayoría jubilados, como una especie de rehén urbanístico".



Hillen ha remarcado que no se han tenido en cuenta "los derechos más básicos de las personas" y ha subrayado que "dar agua a la gente no evita la acción del planeamiento". "Lo que realmente evita esta acción es la ineficacia de los que han sido responsables del desaguisado urbanístico andaluz", ha señalado para anunciar que han solicitado una reunión con la nueva responsable de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación de Vivienda, Marifrán Carazo



La citada propuesta ha visto la luz en forma de enmienda a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para dar una "solución urgente" a miles de viviendas irregulares que "llevan años sin que se les permita ni siquiera conectar al agua potable, pese a que en muchos casos este agua corre por una tubería al pie de su parcela" ni que se les escriture ni conectarse a otros servicios básicos.



Esta enmienda fue presentada en el Parlamento andaluz el año pasado por el PP, con el apoyo de Ciudadanos, pero fue rechazada por Podemos y por IU. AUAN ha plasmado la enmienda en una proposición de ley y ya ha iniciado contactos con los partidos políticos para fomentar la iniciativa, y para que los que apoyaron la enmienda en su día, "la plasmen en derecho ahora que están en el Gobierno andaluz".



En la reunión estaban representadas asociaciones de diversas partes de Andalucía como Almería, Puerto de Santa María, Jaén, Carmona, Estepona, Chiclana de la Frontera y Córdoba, y estas apoyaron mayoritariamente la iniciativa, pidiendo alguna adición que AUAN quedó en tratar de plasmar en el texto lo antes posible.

--EUROPA PRESS--