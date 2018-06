Dreambeach suma 2 nuevos escenarios y más horas de música para los 30.000 campistas del festival

El macroevento arrancará el 8 de agosto con una fiesta de bienvenida a cargo de los populares DJs de la emisora MaximaFM y la enorme piscina de su zona de acampada tendrá programación propia



Dreambeach

CUEVAS DEL ALMANZORA.- Después de cerrar en abril el cartel de su sexta edición, Dreambeach Villaricos (8-12 agosto) acaba de dar a co- nocer los detalles de su programación paralela. La zona de acampada, la enorme superficie de 150.000 metros cuadrados donde vivirán hasta 30.000 dreamers durante el macrofestival veraniego, dispondrá de dos escena- rios y una agenda sonora propia. La música de baile empezará a oírse el miércoles, 8 de agosto, con una fiesta de bienvenida a cargo de los populares DJs de la emisora MaximaFM.



La fiesta Welcome Villaricos by Pure Dance (MaximaFM) tendrá como protagonistas principales a los deejays Arturo Grao, Jose AM, José M. Duro, Javi Sánchez y Ramsés López. Tras el éxito de 2017, se trata del segundo año consecutivo en que los locutores de la conocida radiofórmula electrónica se encargarán de pinchar las pri- meras notas del evento. Al ser la jornada inaugural del festival, la música comenzará mientras miles de perso- nas están llegando e instalándose en el recinto, y durará hasta altas horas de la madrugada.

Durante los siguientes días, Dreambeach abrirá este escenario desde media mañana a jóvenes DJs formados en la escuela malagueña de cine y sonido Schooltraining.



Swim & Dance, nuevo concepto para la piscina

El segundo escenario adicional anunciado hoy se situará en la zona de la piscina, donde se desplegará un nuevo concepto musical llamado Swim & Dance. Como es sabido, el festival instalará por segundo año una enorme pileta de baño con más de un millón de litros de agua fresca en el corazón de la zona de acampada. En esta edición amplía su tamaño hasta los 60x30 metros, tendrá espacio para 2.500 personas y ofrecerá nuevas comodidades, como camas balinesas y una cabina de DJs mejorada, con un equipo de sonido de 60.000 vatios.



Para llenar Swim & Dance de talento, Dreambeach ha invitado a pinchar sesiones a algunos de los promotores musicales, organizadores de fiestas y emisoras de radio especializadas más punteras del país. El festival se ha abierto a la cooperación en un amplio radio geográfico a fin de congregar en Villaricos las tendencias más en boga de la música electrónica en España. Éstos son los showcases programados, que pondrán ritmo a la Pool Area entre las 11:00 y las 20:30 desde el jueves, 9 de agosto, al sábado, 11:

• Greenworld: Innovador festival electrónico en Tenerife

• Ibiza Global Radio: La emisora de radio más internacional de la isla blanca

• Impulsa Music Center: Academia de DJs de Sevilla

• Industrial Copera: Histórico club underground de Granada

• Local29: Promotor de fiestas Techno de Málaga

• MaximaFM: Emisora líder de música electrónica en España

• Nox Club: Promotor de fiestas Techno de Madrid

• Unika FM: Pujante emisora electrónica de Madrid



En total, habrá seis escenarios en Dreambeach 2018: cuatro en el recinto principal (dos al aire libre, y dos cu- biertos) y dos más en la zona de acampada, anunciados hoy.



¿Récord a la vista?

Los abonos continúan vendiéndose a un ritmo que puede marcar un nuevo récord de asistencia. La venta ha marcado niveles récord tras hacerse público, a finales de mayo, el boceto del escenario principal, un espectacu- lar ingenio tecnológico de 8 pisos de altura y 400 metros de pantallas LED configuradas en tres dimensiones. En ese marco actuarán cabezas de cartel como Martin Garrix, Hardwell, Axwell /\ Ingrosso, Alan Walker, KSHMR, Don Diablo o Nervo, entre otros.



Con la incógnita de si este año habrá sold out, aún quedan entradas disponibles tanto en la web oficial del festi- val (www.dreambeach.es) como en oficinas de Correos y plataformas como Entradas a tu alcance, El Corte In- glés, Ticketmaster, Ticketea y EntradasGO. El abono completo cuesta 77€, mientras que el precio del abono con acampada es de 99,50€. El festival también ofrece una modalidad VIP con y sin acampada con precios desde 132€. También se han puesto a la venta entradas de día con importes entre 37€ y 47€.