Dreambeach se refuerza en los sonidos Techno y Dubstep con los maestros Marco Carola y Ghastly

Marco Carola

CUEVAS DEL ALMANZORA.- Ya falta menos de seis meses para Dreambeach Villaricos (7-11 de agosto), el punto de encuentro de los fans de la cultura dance que cada año congrega a más de 150.000 apasionados ravers en Villaricos-Palomares (Almería), a orillas del Mediterráneo. La 7a cita anual del mayor festival de música electrónica de España va ta- chando días en el calendario con un récord de entradas vendidas desde su fundación, en 2013. Parece claro que las estrellas de su cartel (Armin van Buuren, Steve Aoki, Don Diablo...) han convencido a los dreamers.



La organización ha anunciado que prepara un nutrido avance de artistas y una subida de precios para el próxi- mo 6 de marzo. Como adelanto, hoy se ha desvelado la incorporación de dos laureados maestros del Techno y el Dubstep, dos de los estilos sonoros que más encandilan a la legión de aficionados del festival:



†Marco Carola: ¡Nuevo headliner para Dreambeach 2019! El DJ napolitano está reconocido como el más prestigioso embajador del Techno en la escena actual. Su fiesta veraniega Music On, en la discoteca ibi- cenca Amnesia, se ha convertido en el epicentro mundial del género underground. Elegante y magnético, conocido por su estilo enérgico y sus largas y sinuosas sesiones mezclando a tres platos, Carola dejó huella en la edición de 2017 y ahora regresa a la Dreams Tent por aclamación del público.

†Ghastly: Los fans del festival llevaban meses reclamando por Twitter a este disruptivo DJ y productor estadounidense. Sus estridentes sonidos Dubstep agregan más traca al escenario Open Air. Además, Dreambeach acaba de incorporar a dos artistas de Hip-hop nacional al escenario de Urban Dream...

†Fernando Costa: El rapero ibicenco-granadino se hizo un nombre colgando rimas en YouTube hasta que su talento desbordó la pantalla. Se acaba de confirmar con el éxito de su primer disco, ‘YipiYou’.

†Foyone: El MC malagueño es experto en estribillos pegadizos, letras criticonas y colaboraciones de altu- ra. Triunfa tanto en España como en Latinoamérica. Su disco más reciente es ‘Rico sin denuncia’. Como es sabido, Urban Dream es una de las grandes novedades del festival este verano. Se trata de un espacio de cultura alternativa y tendencias urbanas ubicado junto al área de acampada, que ampliará la oferta musical y de ocio en el horario de tarde (17:00-21:00 horas). Los dreamers no sólo podrán disfrutar de conciertos, sino presenciar y tomar parte en exhibiciones de grafiti, skateboarding y otras expresiones 100% callejeras. Las entradas para Dreambeach se pueden adquirir en la web oficial (www.dreambeach.es), en oficinas de Co- rreos, El Corte Inglés y plataformas como Entradas a tu alcance, Ticketea y Ticketbell. A la espera de la subida de precio de dentro de dos semanas, el abono completo cuesta 66€, mientras que el precio del abono con acampada es de 93€. El festival también ofrece modalidades VIP con y sin acampada con precios desde 121€.