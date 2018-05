Dreambeach desvela su cartel por días y vuelve a aliarse con Máxima FM como radio oficial

Cartel por días del festival

CUEVAS DEL ALMANZORA.- Dreambeach Villaricos ha desvelado hoy la división por días del cartel de su sexta edición (8-12 de agosto), en la que aspira a batir todos sus récords con más de 150.000 asistentes y un espectáculo musical y tecnológico único. El criterio de distribución ha perseguido confeccionar un programa que vaya de menos a más y también agrupar en las mismas jornadas a los artistas del mismo estilo. Así, se facilita a los dreamers que son fanáticos de un género en concreto (Hip-hop, Hardstyle, Trance, Dustep o Drum & Bass) la asistencia en días sueltos. Pa- ralelamente, las entradas por días han salido hoy mismo a la venta.



Jueves: Axwell /\Ingrosso, Hip-hop y b2b

En la jornada inaugural del 9 de agosto, los protagonistas del Main Stage serán Axwell/\Ingrosso, Don Diablo y Timmy Trumpet, y será el día en que brillara el Hip-hop de la mano de Kase.O, Natos y Waor, SFDK y la Mala Rodríguez. La Dreams Tent, la gran carpa dedicada al Techno, se abrirá con una jornada completa de sets back to back (b2b), con dúos tan prometedores como Ben Sims b2b Truncate, Oscar Mulero b2b Lewis Fautzi o Pa- trick Topping b2b Skream, entre otros.



Viernes: Martin Garrix, Hardstyle, Yellow Claw y Dubstep

El 10 de agosto, el Main Stage será tomado por las altas pulsaciones del Hardstyle (Brennan Heart, Coone, Da Tweekaz...) e iconos del EDM como Martin Garrix, Alan Walker, Nervo, Chocolate Puma y Will Sparks. El esce- nario Open Air albergará el showcase de Yellow Claw y su Barong Family, y el line-up lo completarán figuras del Dubstep como Seven Lions, Slushii, Virtual Riot y Skism, que se incorpora al cartel en sustitución de Eptic, que ha cancelado por motivos de agenda. Ese mismo día, los amantes del Techno verán un desembarco apabullante de leyendas: Richie Hawtin, Ricardo Villalobos, Maceo Plex, Paco Osuna, Loco Dice, The Martinez Brothers...



Sábado: Hardwell, Trance, Drum & Bass y apoteosis technera

El 11 de agosto, desfilarán por el Main Stage nombres como Hardwell, KSHMR, Kura y Sunnery James & Ryan Marciano, junto a live acts de corte Trance como Ace Ventura y Vini Vici. Los amantes del underground ten- drán que escoger entre dos carpas. En la grande, Jamie Jones, Solomun y Tale of Us como cabezas de cartel; en la pequeña, la puesta en escena de Red Planet, un nuevo concepto temático y ornamental dedicado al Techno más duro con invitados como Horacio Cruz, Blawan y Raffaele Attanasio. En el Open Air, la locura para los acé- rrimos del Drum & Bass llegará de la mano de Kings of the Rollers, Andy C, Killbox o Black Sun Empire.



Próximamente se desvelará el line-up del área de acampada, el hogar durante el festival de cerca de 30.000 personas, y también de la Pool Party. La zona de la piscina, que este año será ampliada hasta 60x30 metros y se le añadirán camas balinesas y nuevos lujos.



Máxima FM: Puro dance

Además, hoy se ha sabido que el festival almeriense y Máxima FM han alcanzado un acuerdo para seguir cami- nando juntos en esta edición. “Estamos felices de sumar a bordo a la radio referente de la electrónica comer- cial en España. Trabajando de la mano en la edición pasada, llegamos a través de las ondas a centenares de miles de amantes de la cultura dance. Este año vamos a colaborar más estrechamente para montar una fiesta histórica”, ha explicado Gonçalo Miranda, director artístico del evento.



En virtud el acuerdo de radio oficial, dos de los buques insignia de la emisora, Jose AM y Arturo Grao, se suman a la programación del Main Stage el viernes. Los contenidos relacionados con Dreambeach, su line-up y sus ar- tistas tendrán un protagonismo especial en la programación y las redes sociales de Máxima FM.



El popular DJ y locutor Jose AM, que también es brand manager de la emisora, ha señalado: “Máxima FM es la radio de música electrónica más importante del país. Este 2018 cumple 16 años y, como no podía ser de otra manera, lo celebra estando presente en uno de los mejores festivales del mundo. Tras el éxito del pasado año, ¡repetimos alianza! Estamos ilusionados por ser, nuevamente, la emisora oficial de la cita obligada para los amantes de la música electrónica. ¡Nos vemos en Villaricos!”.