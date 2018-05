Dreambeach desafía a la técnica con un escenario de 8 pisos de altura y 400 metros de pantallas LED

El festival almeriense presenta el primer boceto de su Main Stage, un coloso tecnológico que requerirá cerca de dos semanas de montaje y la participación de una decena de empresas distintas



Main Stage

CUEVAS DEL ALMANZORA.- Dreambeach Villaricos ha hecho público hoy el diseño de su escenario principal, un coloso tecnológico de 70 metros de ancho y 30 de alto, equivalente a un edificio de ocho plantas. Se trata del Main Stage más sofisticado y de mayor complejidad técnica en la historia del festival almeriense de música electrónica, y promete ofrecer a los dreamers un espectáculo visual, lumínico y pirotécnico sin precedentes.



El equipo de ingeniería del festival lleva desde principios de febrero trabajando en los bocetos de este innova- dor escenario y resolviendo los desafíos que plantea un montaje de estas características. Se tardará cerca de dos semanas en levantar y equipar el mastodóntico esqueleto, y participará en la labor personal de una decena de empresas distintas: estructuras, auxiliares de montaje, luz, sonido, equipo audiovisual, lásers, efectos, piro- tecnia... En total, medio centenar de trabajadores especializados se encargará de la operación.



El diseño de este futurista escenario proporciona una sensación envolvente en torno a la cabina del DJ median- te varias bandas configuradas en tres dimensiones (3D). Se instalarán cerca de 400 metros cuadrados de panta- llas LED y más de 200 cabezas móviles de luz. Por su parte, los efectos especiales (FX) correrán a cargo de ocho cañones de CO2, llamaradas de fuego frío y un gran espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales.

Por su parte, el equipo de sonido tendrá una potencia máxima de 352.000 wattios.



25.000 miradas en el Main Stage

Por el escenario principal pasarán artistas de la talla de Martin Garrix, Hardwell, Axwell /\ Ingrosso, Alan Wal- ker, KSHMR, Don Diablo o Nervo, entre otros. La totalidad de la programación de los estilos EDM/Mainstream, Hardstyle y Hip-Hop tendrá lugar en este gigantesco marco entre el 8 y el 12 de agosto. La enorme explanada frente a este escenario puede albergar a unas 25.000 personas en el momento álgido del evento.



Como es sabido, el Main Stage es uno de los seis escenarios que Dreambeach montará en esta sexta edición, bautizada como la ‘nueva era’. Además de este coloso, se habilitarán dos carpas (la Dreams Tent y la Bull Tent, donde mandará en Techno) y tres escenarios al aire libre (Open Air Stage, el escenario de la acampada y el Pool Stage, en la zona de la piscina).

La venta de abonos ha tomado una velocidad terminal, pero todavía quedan entradas disponibles tanto en la web oficial del festival (www.dreambeach.es) como en oficinas de Correos y plataformas como Entradas a tu alcance, El Corte Inglés, Ticketmaster, Ticketea y EntradasGO. El abono completo cuesta 75€, mientras que el precio del abono con acampada es de 97,50€. El festival también ofrece una modalidad VIP con y sin acampada con precios desde 130€. También se han puesto a la venta entradas de día con importes entre 35€ y 45€.



DREAMBEACH VILLARICOS 2018

Fechas confirmadas: 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto de 2018

ARTISTAS CONFIRMADOS

EDM/Mainstream: Martin Garrix, Hardwell, Axwell^Ingrosso, KSHMR, Don Diablo, Alan Walker, Nervo, Timmy Trumpet, Kura, Ummet Ozcan, Will Sparks, Sunnery James & Ryan Marciano, Chocolate Puma, GTA , Vintage Culture, Brian Cross, JP Candela Techno/Tech House: Richie Hawtin, Tale of Us, Jamie Jones, Maceo Plex, Solomun, Ricardo Villalobos, Loco Dice, Paco Osuna, Amelie Lens, The Martínez Brothers, Adriatique, Ben Sims, Óscar Mulero, Recondite, Truncate, Blawan, Patrick Topping, Skream, Rebekah, Paula Temple, Raffaele Attanasio (live), Agents of Time (live), Technasia (live), The Advent (live), Uner, Christian Smith, Lewis Fautzi, Stefano Noferini, Patrice Bäumel, Gonçalo, Horacio Cruz, Anna Tur, Wally López, Marc Maya, Reeko, Orbe, Exium, C-System, Raúl Pacheco, André Buljat, Flug, Víctor Ruiz, Frank Storm, Oxiai, Ignacio Mo- rales

Bass Music: Yellow Claw, Cesqeaux, Dolf, Moksi, Andy C, Slushii, Kings of the Rollers, Skism, Virtual Riot, Killbox, Seven Lions, Dirtyphonics, DJ Hype b2b Hazard, DJ Marky, Black Sun Empire, The Upbeats, Oto, Kursiva, Save the Rave Hardstyle: Brennan Heart, Coone, Da Tweekaz, Sub Zero Project (live), Zatox, Karsakoff, Vicente One More Time, Mandy, Tha Playah

Trance: Vini Vici, Ace Ventura Hip-Hop: Kase.O, Natos y Waor, SFDK, Mala Rodríguez