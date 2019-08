Dreambeach arranca con la llegada de los primeros 'dreamers' y récord de abonos para superar 160.000 asistentes

Los primeros 'dreamers' esperan para acceder a la zona de acampada del

'Dreambeach Villaricos' ha abierto este miércoles sus puertas para la llegada de los primeros 'dreamers' a la zona de acampada habilitada para acoger hasta el domingo a 30.000 de los asistentes al festival de música electrónica que, en su séptima edición, ha alcanzado récord de abonos y prevé superar los 160.000 visitantes.Para los primeros en llegar hay premio que pasa por escuchar a más de 15 artistas en la primera jornada y coger sitio en el enorme pinar de 90.000 metros que les ofrece sombra natural mientras que cada vez más festivaleros se apuntan al Glamping.En esta edición de Dreambeach, unos 3.000 pagarán un extra por que la organización les proporcione una tienda ya montada y otras comodidades como colchón, sábanas, desayuno buffet o césped artificial mientras que la novedad son unas cápsulas de tres metros cúbicos importadas de Japón, donde se duerme aislado del ruido y con aire condicionado.En el corazón de la zona de acampada, Dreambeach Villaricos ha instalado, asimismo, una gigantesca piscina de 60 por 30 metros y capacidad para 2.500 personas refrescándose mientras bailan. Tiene un escenario adosado --Pool Area by Impulsa-- y en él se puede bailar con una programación musical propia en horario diurno de 12,00 a 19,00 horas y diversos estilos, pero sobre todo Hardstyle, Drum & Bass y Techno.Con una programación "más ecléctica e internacional de su historia", el festival se abre a nuevos estilos y vuelve a desafiar a la técnica con un montaje audiovisual "apabullante", repartido en cinco escenarios para más de 100 DJs de varios géneros de la electrónica como el EDM, Techno, Bass Music, Hardstyle, Trance y Hip-hop que se han sumado a la fiesta.Auténticos números uno como Armin van Buuren, Steve Aoki y Don Diablo se suman a Steve Angello ha interrumpido la gira de regreso de su trío Swedish House Mafia para estar en solitario en Villaricos. Asimismo, habrá actuaciones exclusivas en España, como las de los británicos Knife Party, el dueto de DJs franceses Tchami y Malaa, o el show itinerante de Brennan Heart, 'I Am Hardstyle'.Los amantes de Drum & Bass disfrutarán de iconos como Modestep, Barely Alive, Virtual Riot y Phase One, Delta Heavy, Dimension, o Ghastly.Ubicado desde 2013 entre los pueblos de Palomares y Villaricos, el festival ocupa una superficie de 500.000 metros cuadrados a pie de playa de los que 150.000 metros cuadradados se destinan a zona de acampada, 78.000 metros cuadrados de zona de conciertos y el resto son aparcamientos y zonas de acceso.UN TEMPLO PIRAMIDAL COMO ESCENARIOTodos los ojos estarán puestos en su espectacular mainstage, un colosal escenario de 90 metros de anchura y 35 de altura, lo que supone que sea como un edificio de diez plantas, con una producción técnica y audiovisual única en España: 400 metros cuadrados de pantallas LED y 800 aparatos de iluminación.Frente a este gran templo del baile con for ma piramidal, bautizado como Brugal Stage, vibrarán 25.000 personas y los DJs pincharán sus sesiones rodea-dos de costosos efectos especiales a cargo de ocho cañones de CO2, llamaradas de fuego frío, y pirotecnia.La Dreams Tent, la enorme carpa de 16 metros de altura en la que mandan los ritmos underground, hará este año un guiño a la actualidad. En su interior recreará un ambiente misterioso de claroscuros inspirado en la ca-tedral de Notre Dame de París, que recientemente fue noticia debido a su trágico incendio.Aquí, 16.000 ravers bailarán con DJs como Adam Beyer, Marco Carola, Loco Dice, Stephan Bodzin, Boris Brejcha, Joris Voorn b2b Kölsch, Nina Kraviz o Charlotte de Witte. Desde lo alto de la nave, 300 cabezas móviles de luz realzarán la verti- calidad del espacio y 300 metros cuadrados de pantallas LED harás las veces de vidrieras.Una de novedades de la séptima edición se llama 'Urban Dream', un espacio de cultura alternativa y tendencias urba- nas ubicado junto al área de acampada, que ampliará la oferta musical en horario de tarde de 17,00 a 21,00 horas con artistas de estilo urban y Hip-hop: Bad Gyal, Fernando Costa, Foyone, Maka, Fusa Nocta, Anier, o Todo el Rato. También habrá exhibiciones de grafiti en vivo.Además, el recinto acogerá el 10 de agosto un concierto fuera de cartel de la superestrella del Trap Anuel AA. Las entradas se venderán aparte.LA NORIA, EL ICONO MÁS FOTOGRAFIADOCada verano, la foto más viral tiene como marco la gran noria, que ya se ha convertido en un símbolo del festival. No es cualquier atracción, sino una de las más avanzadas de su clase. Tiene 30 metros de alto, aire acondicionado y cabinas acristaladas con una vista de 360 grados. Fabricada en Sevilla, esta mole de 80 toneladas puede cargar a 150 adultos y permite el acceso de personas con discapacidades físicas. Un viaje cuesta tres euros.El festival supone un desafío logístico, técnico y humano para la organización. Los artistas llegan a los aeropuertos de Almería, Málaga, Granada y Alicante. Muchos vuelan en aerolíneas comerciales, y también está previsto que aterricen 30 jets privados. El festival dispone de una flota de 42 vehículos para acercarlos a Villaricos. Po otro lado, se han contratado unas 300 habitaciones en hoteles de cuatro y cinco estrellas.OBJETIVO: CERO AGRESIONES MACHISTASCon el fin de lograr un festival libre de agresiones machistas y garantizar la libertad sexual de las dreamers, la organización pondrá en liza 400 efectivos de seguridad privada que se unirán a los 800 agentes públicos encar- gados del dispositivo de seguridad.Se repartirán folletos con el protocolo a seguir en caso de agresión sexual, y se fomentará el uso de la app móvil AlertCops para pedir socorro directamente a la comisaría. La Guardia Civil instalará un puesto de mando con perros policía, buzos, agentes a caballo y apoyo de helicópteros.--EUROPA PRESS--