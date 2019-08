Dos detenidos acusados de secuestrar dos días a un vecino de Jaén para obligarle a transferir su coche

Dos agentes de Guardia Civil en la estación de autobuses de El Ejido (

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, de 31 y 25 años, acusados de haber retenido durante dos días a un vecino de Jaén en una vivienda de Almería "administrándole únicamente sustancias estupefacientes" a fin de coaccionarlo para que cambiara la titularidad de su vehículo en una gestoría a nombre de uno de los detenidos.La investigación de la Guardia Civil a través de la operación 'Vía láctea' se inició después de que la víctima consiguiera escapar y desplazarse en autobús hasta su ciudad de residencia, donde interpuso una denuncia que derivó en la detención de los dos sospechosos por detención ilegal, delito contra la salud pública y robo.La víctima denunció ante los agentes que se encontraba de vacaciones en una vivienda de su propiedad en Roquetas de Mar (Almería) cuando un desconocido se acercó a él para interesarse por comprar de su vehículo, de modo que fue invitado a acompañarle a un piso cercano para hacerle una oferta detallada por el mismo.Al llegar al lugar, la víctima comprobó que se trata de un punto de venta de droga, donde fue retenido con ayuda de otras dos personas contra su voluntad durante dos días, según recoge la investigación, de la que se desprende que a la víctima se le suministraron únicamente sustancias estupefacientes "llegando a perder hasta la noción del tiempo", según la Guardia Civil.Transcurrido ese tiempo se trasladaron en el vehículo de la víctima a una gestoría para que en contra su voluntad, firmara el cambio de titularidad del turismo a nombre de uno de ellos, si bien no fue posible debido a que el vehículo tenía en vigor una cláusula mediante la que se impedía su venta hasta no liquidar la deuda existente con la financiera.Ante la imposibilidad del cambio de titularidad de vehículo, los captores obligaron al denunciante a llevarlos a su vivienda vacacional, donde mediante amenazas le ordenaron permanecer en la misma hasta el día siguiente para intentar de nuevo hacer el cambio de titularidad del coche en la jefatura provincial de tráfico.La víctima escapó a la mañana siguiente en un autobús hacia su residencia habitual en la provincia de Jaén, donde interpuso la denuncia. La investigación de la Guardia Civil ha permitido identificar a los presuntos autores de los hechos y realizar su detención. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones de otras personas que hubieran participado en diverso grado en los hechos.--EUROPA PRESS--