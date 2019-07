Doctor Google en los Cursos de Verano de la UAL: si no puedes con tu enemigo, únete a él

El rector de la Universidad de Almería inaugura un seminario en el que se habla del ‘empoderamiento del paciente’ a través del uso de Internet, y aprovecha este foro para recordar que sigue trabajando en hacer real el Grado de Medicina y pide “ir de la mano para este hito tan importante”



Imagen de la inauguración del curso

ALMERÍA.- Ante la transformación que ha supuesto la facilidad de acceso a todo tipo de información con el uso de las nuevas tecnologías, la UAL ha visto de una idoneidad absoluta la celebración del curso ‘Doctor Google: cómo ha modificado Internet y las redes sociales la información en salud y su efecto sobre la relación médico-paciente’. De hecho, la primera de las ponentes, la doctora Irene Bretón, médico endocrino en el Hospital Gregorio Marañón, ha dicho que le parece “tremendamente pertinente” y ha dado la enhorabuena a la Universidad de Almería por la idea y por iniciativa”. Inaugurado por Carmelo Rodríguez, el rector ha aprovechado este foro para retomar el asunto del cada vez más cercano Grado de Medicina en la UAL: “Está aprobado desde 2010 por el Consejo Andaluz de Universidades, solo queda culminar las condiciones óptimas para dar el definitivo paso de ofertarlo a los estudiantes, y cuando llegue el momento, como todas las demás titulaciones de nuestra universidad, pasará previamente por la Agencia Nacional de Calidad, garante de la calidad académica de profesores y titulaciones”.

En ese sentido, y remarcando precisamente “la calidad no depende del nombre ni la historia de una universidad sino de unos indicadores objetivos”, con incluso sellos internacionales en varios grados de la UAL, Carmelo Rodríguez ha desvelado que “medicina está entre los cuatro más demandados entre los jóvenes que aprueban las pruebas de acceso, jóvenes brillantes que tienen que afrontar el elevado coste de sus estudios fuera de la provincia o de Andalucía, o que pagan entre diez mil y veinte mil euros en universidades privadas para desarrollar su vocación, lo que es un evidente signo de desigualdad de oportunidades”. Ante esto, ha considerado la demanda del Grado de Medicina como “muy justificada”, algo que también apoya el altísimo grado en la inserción laboral de sus graduados: “Es una evidencia social y más en una provincia en constante crecimiento demográfico”. Ha ido más lejos al valorar “el incentivo que supondría para todos los centros sanitarios asociados la creación del Grado de Medicina de Almería, estímulo para la investigación, con proyectos importantes, atrayendo el talento humano y recursos tecnológicos que quedaría en los centros asistenciales”.

Por último, ha anunciado que va a seguir “apoyando la formación y la investigación en el ámbito de la medicina” y que trabajará para que los estudios de grado sean una realidad”, pidiendo “en este foro apoyo y colaboración para ir de la mano para lograr este importante hito”. Carmelo Rodríguez ha felicitado a los organizadores del curso, que tiene como directores a los doctores Gabriel Fiol y Gracia Castro. El primero ha manifestado que “no cabe duda de que los médicos tienen que implementar en su clínica diaria todo lo que supone el uso de las nuevas tecnologías, con Internet extendido a toda la población y con el paciente cada vez más empoderado, que ha leído, sabe de qué va su enfermedad, y cuando va a la consulta ya conoce un poco de su patología”. En cifras, “más del 50% de los pacientes miran en la red su enfermedad antes de ir al médico”, pero es preferible utilizar “un tono conciliador ante esto”.

En esa línea, Fiol ha destacado que “Google no filtra la información y puede que lo que aparece en primer lugar no sea lo más veraz”, pero “hay que aprovechar este recurso y dirigir al paciente a páginas fiables con son las que realmente les van a ayudar”. Ha dicho de sus ponentes que “son de primer nivel” y que de ellos se va a aprender a “distribuir el trabajo a la población, ayudando a cómo abordar esta posibilidad de difusión de la salud a través de Internet”. Gracia Castro se ha expresado en similares términos, introduciendo el término ‘infoxicación’ para definir el riesgo al que hay que hacer frente: “Estamos en redes a diario, informándonos, siguiendo a determinados profesionales de la salud… y queremos evaluar qué repercusión tiene eso en el paciente; vamos a incidir en lo que eso supone de ventaja para la salud de un paciente y también los riesgos de una infoxicación”. Ha destacado lo ameno de la primera ponencia, a cargo de Irene Bretón, de gran importancia: “Es la presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, así que no hay nadie más oportuno para desmentir las ‘fake news’ sobre dietas disociadas, hiperprotéicas y demás, y los problemas de nutrición sobre todo en estas fechas, en las que proliferan en redes”.

Bretón ha puesto el acento además en que “es indudable que Internet ha cambiado, y más que va a cambiar, la relación médico-paciente, y la relación del ciudadano con todo lo relacionado con la salud”. En esa línea, “es relevante que los que nos dedicamos más a aspectos más relaciones con la atención sanitaria podamos discutir sobre este tema en un foro tan adecuado”, ha dicho. Su charla sobre el ‘empoderamiento’ del paciente ha introducido matices: “Vienen después de haber consultado muchas cosas, a veces nada relevantes, por lo que es importante que puedan y sepan discriminar y saber dónde buscar la información”. Le ha parecido muy ajustada la expresión de ‘si no puedes con tu enemigo, únete a él’: “Totalmente de acuerdo, no se pueden poner puertas al campo, esto es lo que hay y en nuestra relación como agentes de la salud se puede usar Internet para muchas cosas, aprovechando las oportunidades que nos brinda”.

También ha participado en la inauguración Manuel Vida, facultativo y también ahora director-gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas: “Hay riesgo por dos factores, que la gente sube cosas que no debería colgar, con cierta manipulación no sé si con mala intención, y que esto es tan novedoso que no nos hemos puesto al día aún”. A su juicio, “lo primero es difícil de atajar, ya que cada cual seguirá subiendo lo que vea conveniente”, pero lo segundo sí hay que abordarlo a través de educación integral, para saber sacar provecho de lo que es bueno en Internet”.