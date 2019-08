Diputación y Ayuntamiento acercarán los productos de la marca gourmet a los visitantes de la Feria

Gama de productos gourmet que estarán en la feria de Almería





La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería han programado diversas acciones con las que la marca 'Sabores Almería' acercará los productos gourmet de la provincia a los visitantes de la Feria del Mediodía 2019 que arranca este sábado en la capital.



El diputado de Promoción Agroalimentaria y Régimen Interior, Antonio Jesús Rodríguez, ha presentado el despliegue que realizará la marca junto a los concejales de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, y Cultura, Diego Cruz, así como los auténticos protagonistas, los empresarios que expondrán sus productos agroalimentarios.



Rodríguez ha destacado que 'Sabores Almería' "no podía faltar" en la Feria de Almería por ser "un escaparate magnífico para dar a conocer la calidad de los productos almerienses entre los almerienses y visitantes, y uno de los principales reclamos turísticos de la provincia".



"Si logramos que el turista conozca nuestros productos ayudaremos a que nuestros productores puedan aumentar sus ventas y crear empleo", ha dicho



El diputado provincial de Promoción Agroalimentaria ha detallado que este año se va a consolidar la colaboración que se emprendió en 2018 con un programa de difusión de la gastronomía y materias primas que ofrecen los 103 municipios. Para ello, se van a instalar una docena de carpas de la marca en las que los empresarios podrán ofrecer a almerienses y visitantes sus principales productos y las novedades con las que afrontan la temporada.



Además, la Diputación aportará también al tramo gastronómico un paquete de actividades gastronómicas y coordinará la degustación de los productos almerienses durante la Semana Grande.



Rodríguez ha destacado que la marca 'Sabores Almería' va a estar al lado de los mejores prescriptores, los hosteleros de la provincia". "La Feria del Mediodía va a volver a contar con la animación especial de la Charanga de 'Sabores Almería', que además de amenizar musicalmente uno de los principales hitos feriales, llevará la imagen de la marca por todo el centro de la ciudad", ha asegurado.



El diputado ha concluido resaltando que la marca 'gourmet' "es una de las grandes herramientas con las que vamos a seguir fijando la población. "A través de su promoción hacemos que las empresas crezcan, creen empleo y oportunidades en los municipios del interior", ha apuntillado.



Por su parte, el concejal Carlos Sánchez ha asegurado que la gastronomía "centrará una parte" muy importante de la Feria de Almería, "más aún este año que somos Capital Española de la Gastronomía, es decir, la capital del país donde mejor se come del mundo".



"La presencia de la marca gourmet de Diputación será un magnífico escaparate para comprobar el esfuerzo, la innovación y el sacrificio de las empresas agroalimentarias de la provincia, muchas de las cuales se han convertido en motores para generar vida económica y empleo en pequeños municipios", ha trasladado..



Las empresas participantes son Oleoalmanzora Aceite de Oliva Virgen Extra Premium; Industrias Alimenticias Suflí, SL ; Jonimiel SL; Cerveza La Cala; Licores Cizey; Diego Gómez Pérez SL; Chocolates La Virgitana; Embutidos Peña Cruz SL; Toma & Toma; Licores Naturales; Miel Sierra Filabres; La Bujaldona y Cervezas Far West.





--EUROPA PRESS--