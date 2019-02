Acto de inicio de obras del pabellón deportivo de Balanegra





La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Balanegra (Almería) han celebrado este sábado el acto de colocación de primera piedra del pabellón local que será "el mejor pabellón deportivo de la provincia" en su franja de población --municipios menores de 5.000 habitantes-- y que ha sido "una de las infraestructuras más demandadas por sus vecinos".



Así lo ha recalcado la institución provincial este sábado en un comunicado en el que ha detallado que el acto ha contado con la presencia de su presidente, Javier García, la alcaldesa de Balanegra, Nuria Rodríguez, la delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, así como centenares de vecinos y miembros del equipo de gobierno local y provincial.



Con un presupuesto de dos millones de euros financiados por la Diputación, la nueva instalación contará con 4.600 metros cuadrados de superficie construida y tendrá una capacidad total para 600 usuarios. Balanegra era el único municipio de toda franja costera de la provincia que no contaba con instalaciones para la práctica del deporte durante los 365 días.



El presidente de Diputación ha calificado de "sueño" poder inaugurar las obras que "permitirán a los niños de Balanegra". "Os tenéis que sentir orgullosos porque esta inversión que va a hacer la Diputación es la mayor que se ha realizado en una sola obra en los 103 municipios", ha declarado.



García ha resaltado que la Diputación "está devolviendo" a este municipio el "trabajo y esfuerzo" de muchas generaciones por hacer crecer la provincia. "La provincia está en deuda con vosotros y este pabellón no os lo está regalando nadie, os lo merecéis", ha manifestado el dirigente provincial, que ha asegurado que los vecinos también se merecen "todas las obras que está desarrollando la institución en materia de abastecimiento, mejora de calles o acercando programas deportivos, culturales y sociales".



Por último, el presidente ha expresado su compromiso de apoyar al municipio 103 para que pueda seguir desarrollándose. "Desde Diputación vamos a trabajar para que podáis contar con un cementerio un centro de mayores y dar respuesta a vuestras demandas", ha sentenciado.



Por su parte, la alcaldesa ha agradecido a Diputación que pueda dar por cumplido el "sueño de miles de vecinos" de contar con unas "instalaciones dignas" para practicar deporte y ha calificado la jornada como "día histórdico".



"Nuestra obsesión ha sido siempre poder ofrecer a nuestros vecinos un lugar digno para practicar el deporte con todas sus garantías. En este pabellón se celebrarán actividades que hoy realizamos donde podemos y otras que hasta ahora era imposible disfrutar en el municipio", ha detallado.



En este sentido, ha añadido que este sábado ha habido tres equipos locales jugando fuera por no contar con instalaciones cerradas que "ya no tendrán que salir del municipio para poder competir cuando este pabellón abra sus puertas".



Asimismo, ha recalcado que con esta instalación se podrá continuar con el esfuerzo municipal por inculcar los valores del deporte a todos sus vecinos, ya que "el deporte es muy importante para imprimir en niños y jóvenes los valores del respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo".



Como manda la tradición, en el acto se ha enterrado una urna con la prensa del día, monedas de curso legal, así como un acta firmada por todas las autoridades y dos vecinos del municipio, un niño y un mayor.

--EUROPA PRESS--