Diputación invertirá casi 200.000 euros en una sala polivalente para Alcudia de Monteagud

El municipio de Alcudia de Monteagud (Almería) va a contar con una sala polivalente de más de 150 metros cuadrados con cargo a las inversiones que realiza la Diputación a través de sus Planes Provinciales.



El diputado de Fomento, Óscar Liria, ha precisado en un comunicado que la junta de Gobierno ha licitado por un importe que se aproxima a los 200.000 euros la construcción de una espacio multiusos en el corazón de esta localidad de Filabres-Alhamilla.



El proyecto, que ha sido financiado por la propia Diputación, persiguen la demolición de un antiguo molino de harina, ubicado en la Calle La Fuente. Para ello, se ha previsto la demolición y posteriormente la construcción de la nueva edificación que, todavía, no tiene asignado un uso específico.



El nuevo edificio pretende adaptarse a la estética de la construcción existente junto al futuro edificio. Si bien no tiene un uso asignado, lo cierto es que este edificio esta llamado a ser el punto de encuentro para los vecinos durante los meses de invierno.



El diputado provincial de Fomento ha destacado la importancia de las inversiones de Planes Provinciales para lograr que los 103 municipios tengan la posibilidad de acceder a infraestructuras de primera calidad.



"Este edificio tiene una gran importancia porque permitirá a los vecinos tener un punto de encuentro y seguramente que sea el epicentro de las actividades sociales del municipio. Diputación está apoyando a Alcudia en la construcción de grandes obras que están suponiendo mejoras de calidad de vida a sus vecinos como pudo ser el aparcamiento o la gran plaza mirador", ha detallado.



Asimismo, ha destacado la ventaja que supone para los municipios pequeños estas obras de Planes Provinciales. "Gracias a las bajas que se logran en los procesos de adjudicación los municipios más pequeños no tienen que aportar nada o casi nada para contar con obras de gran envergadura como es el caso de este edificio", ha concluido.





--EUROPA PRESS--