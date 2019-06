Diputación garantiza el agua en Paterna del Río durante todos el año con un nuevo sondeo

Diputación garantiza el agua en Paterna del Río





La Diputación Provincial de Almería está ejecutando las obras de un sondeo de captación de aguas con el que va a garantizar el abastecimiento durante los 12 meses del año.



El vicepresidente, Óscar Liria, ha visitado este municipio de la Alpujarra para comprobar 'in situ' los trabajos de aforo y las pruebas de bombeo que se están llevando a cabo en este pozo con 135 metros de profundidad gracias a los Planes de Inversión Municipal que está impulsando la institución provincial en los 103 municipios.



Estas obras van a permitir al Ayuntamiento de Paterna del Río incorporar a la red municipal de aguas este sondeo ya que hasta ahora, el municipio obtenía el agua gracias al aprovechamiento de arroyos de montaña de Sierra Nevada, donde el agua superficial es captada y conducida hasta el pueblo y, en los meses de verano, se emplea el sondeo de captación de aguas subterráneas de La Ermita.



Esta actuación tiene el objetivo de garantizar el abastecimiento durante los 365 días el año y, sobre todo en los periodos vacacionales que es cuando se producen los incrementos de consumo. La nueva fuente hídrica constituye un apoyo y un refuerzo a la red municipal de agua para asegurar la disponibilidad de recursos también cuando no se dispone de agua para ser captada en los arroyos de montaña.



Liria ha destacado la importancia de un día "histórico" porque "hemos conseguido una nueva fuente hídrica con el caudal suficiente para paliar un problema coyuntural que sufre el municipio durante la temporada estival, que triplica la población y la demanda"



Ha valorado la apuesta "decidida" de Diputación por garantizar agua de calidad y en cantidad en los 103 municipios. "El agua ha sido y es una prioridad para presidente, Javier Aureliano García, y su equipo de gobierno, prueba de ello son los sondeos, potabilizadoras y conducciones que se han ejecutado en todas las comarcas y los más de 30 millones de euros de inversión hídrica desde el año 2011", ha añadido.



Por último, Liria ha felicitado al alcalde por elegir esta obra dentro de los Planes Provinciales, así como a la dirección de obra, a los técnicos y a todas las personas que han trabajado para que "hoy demos un paso definitivo para garantizar el agua en Paterna del Río".



Por su parte, el alcalde ha manifestado su satisfacción al visitar una obra que cumple con una "demanda histórica" para el municipio. "Era muy importante para nosotros garantizar el suministro para abastecimiento de consumo humano y sin el apoyo de Diputación no hubiéramos podido realizar esta obra que hoy es realidad", ha dicho.



En concreto, el sondeo acometido en el paraje de La Sierra pretende la captación de un caudal próximo a dos litros por segundo de aguas subterráneas para abastecimiento humano y tiene 135 metros de profundidad, aunque inicialmente era de 225 pero la inestabilidad del terreno y dificultades hidrogeológicas lo han impedido.



A pesar de la reducción de la profundidad del sondeo, el caudal de explotación previsto de dos litros por segundo está asegurado. Tras la captación ya se han realizado los tests y reconocimientos videográficos y, este miércoles, se ha procedido al denominado aforo o prueba de bombeo que, una vez interpretado, permitirá conocer los caudales de agua que finalmente van a poder ser extraídos del sondeo.



Durante el aforo se ha procedido a la toma una muestra del agua bombeada para su análisis físico-químico, en el que se determinará la aptitud de la misma para su empleo directo para consumo humano o la necesidad de su adecuación en una estación de tratamiento de agua potable. Esta actuación ha contado con un presupuesto de 45.000 euros.





--EUROPA PRESS--