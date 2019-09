Diputación encara un plan ante la caída de Thomas Cook, que trajo un 8% de británicos en 2018

El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación, Fernando Giménez





La Diputación Provincial de Almería ha anunciado un plan de acción para "reforzar" la llegada de turistas del mercado británico ante la quiebra del operador Thomas Cook, que el pasado año hizo llegar al Aeropuerto de Almería a un ocho por ciento de los pasajeros británicos de entre el millón de visitantes registrados.



La iniciativa tiene como fin la "fidelización" de los viajeros y el "aumento del flujo de visitantes ingleses" a la provincia almeriense a fin de "minimizar los efectos" que la caída de la multinacional, según ha explicado la Diputación en una nota.



El plan de co-marketing que se encarga para 2020 "continúa desarrollando la hoja de ruta prevista para este mercado tanto de cara a la operativa con el mercado británico como en materia promocional con la participación de la institución en una de las tres ferias turísticas más importantes a nivel mundial como es la 'World Travel Market', para la que ya se está cerrando la agenda de reuniones profesionales", han detallado.



El portavoz de equipo de gobierno y diputado provincial de Turismo, Fernando Giménez, ha explicado que gracias a la internacionalización del destino y a los acuerdos alcanzados en los últimos años con aerolíneas y turoperadores como Jet2, se han "minimizado" los efectos de la quiebra de Thomas Cook.



Según la Diputación, del millón de pasajeros que registró 2018 el aeropuerto de Almería, un ocho por ciento viajaron con destino a la ciudad andaluza con Thomas Cook frente al 25 por ciento "que lo hicieron con el resto de turoperadores que traen turistas británicos". Así, solo Jet2 ha llevado a Almería "a más de 60.000 turistas ingleses y ha ampliado las conexiones con el norte y el sur del país".



Desde que se pusiera en marcha la operativa de Mercados Europeos en 2013, el británico ha tenido un peso muy importante e incluso ha ido aumentando cada año: "Reino Unido ha sido siempre uno de los principales destinos emisores de turistas a nuestra provincia".



"Siempre hemos trabajado para aumentar el flujo de visitantes de este mercado y gracias al acuerdo con compañías como Jet2, no solo se ha logrado este objetivo sino que la firma turística se ha consolidado como la aerolínea más importante con el que opera la provincia de Almería", han añadido.



La internacionalización que ha experimentado la provincia desde 2011, fruto del trabajo de la Diputación de Almería, ha sido otro factor clave para "amortiguar" la caída del touroperador turístico. "Desde que este equipo de gobierno llegó a Diputación, el crecimiento y la apertura a nuevos mercados que ha experimentado nuestra provincia ha sido fundamental para hacer fuerte y de calidad nuestro destino. El crecimiento del turismo internacional desde 2011 ha sido del 90 por ciento", han incidido.



Así, han recalcado que de los siete vuelos con seis países que había al principoi de la década se ha pasado a "más de cien conexiones con 17 países la pasada temporada estival". "No depender de un solo mercado o de una sola compañía, es clave para que una provincia en la que el turismo es estratégico, no sufra las consecuencias de situaciones como ésta", ha apuntado Giménez.



Con ello, ha destacado que con las operativas internacionales puestas en marcha por Diputación desde 2013, la provincia cuenta con conexión directa con sus principales focos emisores de turistas como Reino Unido, Bélgica, Países Nórdicos, Alemania, Holanda, Países del Este e Irlanda.



El portavoz del equipo de gobierno se ha mostrado "convencido" de que las acciones impulsadas por la Diputación Provincial van a tener una "gran acogida y que la hoja de ruta marcada por la institución en materia de turismo va a continuar apostando por la diversificación e internacionalización de nuestro destino así como por el refuerzo de la marca como un destino sostenible y de calidad".





