Diputación destina 3,1 millones al Hospital Provincial a la espera de los fondos del 1,5% Cultural

Patio interior del Hospital Provincial





La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en Pleno extraordinario por unanimidad de sus miembros una modificación de créditos para destinar 3.164.342,08 euros al proyecto de rehabilitación del Hospital Provincial debido a que la institución provincial aún espera el ingreso por parte del Ministerio de Fomento de los fondos comprometidos a través del 1,5% Cultural para financiar la restauración del BIC del siglo XVI.



Durante el debate plenario, que ha arrastrado este asunto durante toda la sesión, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ha tachado de "lamentable" que el "Gobierno del PSOE" no haya ingresado aún el importe de la subvención y que haya, según ha interpretado, buscado "quitarnos la subvención porque la Diputación no está gobernada por el PSOE".



Así, el máximo representante de la institución ha criticado que el Ejecutivo se haya dedicado a "poner trabas una tras otra" al realizar varios requerimientos de información sobre el proyecto con estrechos márgenes de respuesta, con "menos de cinco días naturales".



"Los técnicos tenía que estar trabajando jueves, viernes, sábado y domingo", ha afeado García al portavoz del grupo del PSOE en Diputación, José Antonio Lorenzo, al que ha acusado de "ponerse del lado del Gobierno sin saber por qué no se han ingresado" el importe de la subvención así como de defender a los técnicos de la Administración General del Estado bajo el actual gobierno frente a su postura ante los mismos con ejecutivos del PP.



En una línea más dura se ha expresado el portavoz del equipo de gobierno, Fernando Giménez, quien detallado que la modificación de créditos tiene como fin "no paralizar las obras" en el Hospital Provincial, toda vez que ha criticado el "asedio permanente" por parte de la Administración, que reclamaba "mucha documentación y explicaciones" en relación al proyecto, si bien se han "satisfecho puntualmente pese a lo corto de esos plazos".



"Si hemos tenido que traer más de tres millones en modificación de créditos es porque no se ha ingresado la ayuda concedida por Rajoy", ha remarcado Giménez, quien ha acusado a la Administración central de "intentar quitar" la subvención a la Diputación, de "no pagar" la ayuda, y de tratar de promover una rebaja de 400.000 euros. "Están esperando que pasen las elecciones municipales para castigar a la provincia de Almería", ha aseverado.



EL MINISTERIO "NO HA NEGADO LA SUBVENCIÓN"



Ante las críticas, el portavoz socialista ha apuntado que el Ministerio de Fomento "en modo alguno ha negado la subvención a la Diputación" para financiar la obra, con lo que considera que "ha pedido la documentación normal cuando hay que cumplimentar un expediente para una cuestión concreta". "Es una cuestión técnica, lo que no debe crear sospecha", ha valorado antes de reprochar a Giménez que se quejara en lugar de detallar ante el Pleno qué aspectos son los que retrasan el ingreso de la subvención.



"Saben que hay financiación asegurada, que nadie les ha comunicado que las subvención sea fallida ni que se va a retirar", ha remarcado antes de criticar que desde el equipo de gobierno se trate aprovechar cualquier "oportunidad" para "meter el dedo a una administración supramunicipal" de distinto signo político en lugar de centrarse en sus competencias, puesto que algunas corporaciones locales se han visto obligada a hacer obras "a riñón" y sin "apoyo" de la institución provincial, según les ha afeado.



Lorenzo ha puesto como ejemplo el municipio de Serón, que él mismo dirige desde la Alcaldía, para asegurar que "tras cuatro años del PP no se ha puesto un ladrillo de los planes provinciales", lo que ha hecho que el debate virara hacia la ejecución de dichos planes. "Esta institución no es culpable de que tenga los planes provinciales sin ejecutar", le ha replicado el diputado provincial de Fomento, Óscar Liria, quien le ha responsabilizado al respecto por su "mala gestión".



PLAZOS DE "TRES DÍAS" A LOS AYUNTAMIENTOS



Liria ha defendido que desde la Diputación se ha tratado de dar "facilidades" a los ayuntamientos de la provincia para determinar las actuaciones dentro de los planes provinciales, pero que algunos de ellos "no han cumplido" con sus obligaciones, por lo que ha solicitado autorización al presidente para remitir un escrito a los consistorios y darles un plazo de "tres días para que respondan y no pierdan el dinero".



"Les vamos a dar dos días y van a perder el dinero gracias a usted y su grupo político", ha abundado Liria ante el portavoz socialista, quien le ha retado al citarse ante la prensa con la documentación correspondiente para demostrar de dónde proceden los retrasos de las obras para ampliar el Ayuntamiento de Serón. "Una cosa es que aguantemos su desidia y otra cosa es que nos culpe", le ha vituperado antes de que Liria achacara a un cambio en la financiación por parte del primer edil seronés dicho retraso y recordara que "el 80 por ciento de los planes provinciales están en marcha".

--EUROPA PRESS--