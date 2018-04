Diputación de Almería destinará 200.000 euros a poner en valor la Geoda de Pilar de Jaravía

Geoda de Pulpí

PULPÍ.- La Diputación Provincial de Almería ha firmado con el Ayuntamiento de Pulpí un convenio de colaboración que hará posible una demanda de la sociedad y de la comunidad investigadora de las últimas dos décadas: la puesta en valor de la Geoda de Pulpí. El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, han suscrito el acuerdo que hará posible que la Geoda sea visitable. El importe de la actuación asciende a 498.891 euros, de los que la Institución Provincial financiará 200.000 euros.

“La Geoda de Pulpí es una joya turística de la provincia que, por su valor, es única en Europa y en el mundo. No podía permanecer por más tiempo escondida. Vamos a colaborar con el Ayuntamiento de Pulpí, como lo hemos hecho desde el primer momento para poner en valor este monumento natural y contribuir a que los millones de turistas que vienen a nuestra provincia puedan disfrutar de nuestras excelencias como nuestra gastronomía, monumentos y maravillas de la naturaleza como ésta”, ha explicado Gabriel Amat. Asimismo, el presidente provincial ha subrayado la estrecha colaboración que se mantiene con el Ayuntamiento para promocionar y difundir recursos turísticos tan importantes para la provincia como la Geoda: “a veces tenemos en la provincia espacios singulares como la Cascada de Padules que, gracias a la apuesta de la Diputación, ha sido mundialmente conocida. Con la Geoda de Pulpí queremos hacer lo mismo. Su puesta en valor hará que se conozca y que se admire dentro y fuera de nuestras fronteras”.

Por su parte, el alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha agradecido a la Diputación Provincial el apoyo que le ha prestado para llevar a cabo este importante proyecto: “Poner en valor la Geoda ha sido nuestra meta desde que llegamos al Ayuntamiento. No entendíamos cómo desde que se descubrió (en diciembre de 1999) no era posible visitarla casi 20 años después. Gracias a este convenio comenzaremos con las obras de rehabilitación que en una primera fase, mejorarán la seguridad de la cueva y en la segunda, la harán visitable”.

El vicepresidente primero, Javier Aureliano García, ha explicado la importancia que tendrá para la provincia la puesta en valor de la Geoda: “Tenemos la suerte de tener en nuestra la provincia un hito geoturístico único en el mundo como es la Geoda de Pulpí y hoy estamos haciendo historia al abrir al mundo entero este importante atractivo turístico. Esta apuesta por hacerla visitable reforzará el destino ‘Costa de Almería’ ligándolo a un segmento tan importante como el científico e industrial, trayendo más turistas a la provincia durante todo el año y generando empleo y riqueza no sólo en el municipio sino en todo el levante almeriense y la provincia de Almería en su conjunto”.

García ha explicado que las actuaciones que se realizarán en la Geoda para hacerla visitable tendrán como primer objetivo su preservación: “Desde la Diputación apostamos por un turismo sostenible. Queremos mostrar al mundo las joyas de nuestra provincia pero respetando su gran valor ecológico y ambiental. Por ello, las actuaciones que se van a llevar a cabo y que permitirán su visita, se harán de forma no invasiva, es decir, que no se dañe la estructura de la Geoda ni sus espectaculares cristales de yeso, algunos de ellos, de hasta dos metros de longitud”.

Una joya de la naturaleza única en el mundo

La Geoda Gigante de Pulpí se encuentra en la Mina Rica ubicada junto a la barriada de Pilar de Jaravía en la Sierra del Aguilón (Pulpí, Almería). Fue descubierta en diciembre de 1999 por miembros del Grupo Mineralogista de Madrid. Su espectacularidad se basa en su tamaño (8 metros de longitud por 2 metros de altura) y por estar tapizada por cristales de yeso, alguno de los cuales llega a medir casi dos metros. Su transparencia y estado de conservación la convierten en una joya de la naturaleza.

La geoda se localiza en uno de los niveles más profundos de la explotación minera, a más de sesenta metros de profundidad. Su entrada tiene forma de embudo, con la parte más estrecha acodada en forma de L, de unas dimensiones de tan sólo 0.5 m de diámetro en el angosto tubo que sirve de acceso. Tras este estrecho paso, abierto artificialmente por los descubridores, se accede a una sala (la geoda, en sentido estricto) con unas dimensiones de unos 8.0 m de longitud por 1.7 m de ancho y 1.8 m de anchura. El tamaño medio de los cristales es de 0.5 x 0.4 x 0.3 m, teniendo el cristal de mayor desarrollo casi dos metros de largo. Estos cristales, de hábito romboide y con perfectas aristas y caras, aparecen maclados entre sí, entrecruzándose unos individuos con otros.

El objetivo de las obras no sólo es que los visitantes puedan contemplar la geoda, sino que visiten una buena parte de la Mina Rica, que alberga un rico y singular patrimonio geológico. A lo largo de sus más de 350 metros de galerías y tres niveles de explotación, los futuros visitantes podrán observar otras geodas de yeso de menor tamaño que la Geoda Gigante (existe en particular una de unos 4 metros de desarrollo que está en una de las paredes de una cámara de explotación), una mineralogía singular con cristales de yeso, celestina y barita, espejos de falla, plegamientos, espeleotemas, etc, un rico y singular patrimonio geológico que sorprende al visitante.

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Pulpí han apostado, desde el primer momento, por la promoción del turismo geológico de la localidad a través de su Geoda. Por ello, en 2015 pusieron en marcha una recreación virtual, ubicada en el Castillo de San Juan de los Terreros, que ha sido visitada ya por más de 40.000 personas de 30 nacionalidades diferentes como Japón, Australia, Finlandia, Sudáfrica o India.