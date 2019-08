Diputación coloca la primera piedra del futuro Espacio Escénico de Fines

La Diputación Provincial de Almería ha colocado en Fines la primera piedra del futuro Espacio Escénico del municipio que con capacidad para 200 personas, ofrecerá a los finenses un espacio para fomentar la cultura y el arte en el municipio.



La obra, que cuenta con una inversión de 500.000 euros, se enmarca dentro del Plan de Espacios Escénicos impulsado por la Institución Provincial con fondos propios.



El edificio, de nueva construcción, se sitúa en pleno centro histórico, entre las calles La Puente, Jardines y Europa. El proyecto de edificación distribuye en los 400 metros cuadrados de superficie, una nave central, donde se encuentra el graderío de público y el escenario que se comunica con dos alas anexas, donde existen camerinos y los núcleos de aseos, garantizándose la accesibilidad y la comunicación en las diferentes salas del edificio.



La planta baja contará con una zona de almacenes, acceso a la sala de butacas, vestíbulo y aseos mientras que en la planta alta se habilitará una zona de entrada y almacenes, cabina de control y proyección y palcos en todo el perímetro.



El presidente de la Diputación ha explicado que no sólo se va a construir el primer Espacio Escénico del municipio sino que también "nos vamos a encargar de llenarlo de contenido con actuaciones culturales, teatrales, con cine y con arte y vamos a invertir en este Teatro para que sea el epicentro del Almanzora".



Por su parte, el alcalde del municipio, Rodrigo Sánchez, ha agradecido a la Diputación y a su presidente "el cariño con el que tratan a Fines y de forma general, a los 103 municipios".



"El proyecto del Auditorio es un sueño cumplido que llevamos muchos años detrás de él y que permitirá a nuestros vecinos disfrutar de una oferta cultural de calidad y a nuestro grupo de Teatro Municipal, un espacio referente para sus ensayos y actuaciones. Hasta el momento, éramos el único municipio sin un espacio de estas características y desde hoy empezaremos a ver cómo se hace realidad", ha dicho.



INAUGURACIÓN PLAZA DE SAN ESTEBAN



La visita al municipio de Fines continúo con la inauguración de la Plaza de San Esteban, un espacio público que se encuentra junto al Sector F y va a contar con diferentes zonas dirigido a las familias del municipio.



García, y el alcalde, acompañados del vicepresidente Óscar Liria y de la corporación municipal, han compartido este momento con los vecinos del pueblo que han mostrado su satisfacción por el crecimiento que está experimentando el municipio y los nuevos espacios públicos y servicios que hacen crecer sus infraestructuras y en definitiva, su calidad de vida.



La rehabilitación de esta plaza, no sólo incluía su ejecución, también ha comprendido actuaciones en materia de accesibilidad, alumbrado público, mobiliario urbano y zonas verdes, sino que, de forma paralela, el Ayuntamiento y la Diputación, a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario, están levantando locales que van a ser utilizados por las asociaciones y colectivos de este municipio.



Esta actuación cuenta con una inversión de 128.400 euros y el Ayuntamiento ha ahorrado 17.443 euros de su aportación a los planes gracias a la baja obtenida en el proceso de adjudicación. El momento más emotivo de la inauguración tuvo como protagonista al patrón del municipio, San Esteban, que cuenta con una escultura de mármol blanco en este nuevo punto de encuentro para los fineros.



Durante la inauguración, el presidente provincial ha querido reconocer el "gran trabajo" que el vicepresidente Óscar Liria hace por la provincia y por sus vecinos y ha incluido su nombre en la placa conmemorativa instalada en la Plaza de San Esteban.



"Cómo no íbamos a tener en consideración el gran trabajo que hace cuando dedica todos sus esfuerzos a que los almerienses tengan mejor calidad de vida y que lleva siempre a Fines y a sus vecinos en el corazón", ha asegurado.



El vicepresidente provincial ha agradecido con gran emoción este gesto y se ha dirigido a sus vecinos para explicarles el honor que supone como finense contar con una escultura de su patrón en el municipio.





