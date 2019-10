Diego Crespo exige la paralización del derribo de las chabolas programado por el Ayuntamiento de El Ejido

Para Crespo: "la demolición, sin alternativa habitacional, de las chabolas en El Ejido, no soluciona nada"



Diego Crespo

ALMERÍA.- "Nadie vive en una chabola si tuviese otra opción; en el año 2000 se anunciaba un plan de eliminación del chabolismo en Almería, desde entonces ninguna de las propuestas de aquel plan en materia de vivienda se ha llevado a cabo" ha explicado el parlamentario de Adelante Andalucía por Almería. Crespo, que en la mañana de hoy ha mantenido contacto con el Defensor del Pueblo Andaluz, ha exigido la paralización de las demoliciones hasta que se estudien alternativas habitacionales para las personas que allí viven.

Tal como salía publicado ayer en prensa, el Ayuntamiento de El Ejido, gobernado por el PP y VOX, va a derribar las casas de 300 personas, y lo va a hacer sin ofrecer alternativa habitacional para éstas. Esta decisión responde a un discurso cobarde, xenófobo y racista que se ceba en las personas más débiles y que aparece ahora para buscar réditos electorales. Para el parlamentario de Adelante Andalucía "sólo los cobardes atacan a quiénes menos pueden defenderse, solo un ayuntamiento gobernado por pusilánimes puede tomar medidas como estas, si fuesen valientes buscarían soluciones colectivas y globales al problema de la infravivienda y el chabolismo en su municipio y no mandarían a las excavadoras a destrozar el único refugio de 300 personas"

Desde Adelante Andalucía tenemos claro que la solución al chabolismo en nuestra provincia no pasa por el derribo sin alternativa, lo único que eso produce es el desplazamiento de esas familias a otras infraviviendas, no desaparecen, porque el problema es que no existe vivienda en alquiler para las trabajadoras y trabajadores que cada día se necesitan en el campo almeriense. “Necesitamos un plan de viviendas ante la inmensa demanda que existe y que incluya a esta población, y lo necesitamos ya" finalizó Crespo.

Finalmente la coalición andaluza está estudiando presentar enmiendas al Decreto Ley de regularización de viviendas, aprobado la semana pasada por el gobierno andaluz, para que este tipo de situaciones no puedan repetirse.