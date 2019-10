Dieciocho establecimientos participarán en la 2ª Feria Gastronómica de la Gamba Roja de Garrucha

Se celebrará del 25 al 27 de octubre con precios de 3 euros para la tapa gourmet de gamba y 2,50 para las confeccionadas con otros productos del mar



La alcaldesa, en la presentación de algunas de las tapas que se podrán degustar durante la Feria

GARRUCHA.- Dieciocho establecimientos participarán este año en la 2ª Feria Gastronómica de la Gamba Roja de Garrucha que se celebrará del 25 al 27 de octubre a lo largo de 2.500 metros en la explanada del puerto donde se ubicará. Para esta edición se ha establecido un precio de 3 euros para las tapas elaboradas con el producto estrella del festival y de 2,5, para el resto, que tendrán como punto en común su procedencia, el mar. Este martes se ha podido conocer un adelanto de lo que se vivirá en Garrucha dentro de dos semanas ya que se ha presentado esta edición con una pequeña muestra de las sugerencias gastronómicas que los locales participantes han creado para esta ocasión.

“Poner en valor la gamba roja de Garrucha y promocionar su calidad diferenciada ha sido uno de nuestros objetivos. El pasado año pudimos comprobar que nuestro producto referente es todo un reclamo para el consumidor porque la participación en la primera edición de esta feria fue extraordinaria y estamos seguros que este año se repetirá con una gran afluencia de público”, ha dicho la alcaldesa socialista, María López Cervantes.

Así un año más el Ayuntamiento en colaboración con la Cofradía de Pescadores y el Grupo de Acción Local Pesquero lanzan esta segunda edición que contará, además de con un centenar de distintas tapas que poder degustar, -cada establecimiento ofrecerá una gourmet y cinco más de productos del mar-, con otros seis stands de dulces o helados y otros tantos donde poder adquirir artículos del sector agroalimentario que se elaboran en nuestra provincia tales como vinos, cervezas o miel.

Además se habilitará una zona donde se realizarán demostraciones y sugerencias para preparar distintos platos con los principales protagonistas de esta feria.

El Festival de la Gamba Roja será también una oportunidad para ‘respirar’ el encanto marinero de Garrucha y ahondar en sus raíces pesqueras no sólo por el lugar en el que se celebra sino también porque contará con una exposición que mostrará algunas singularidades de este sector. “Se trata no sólo de disfrutar con la gastronomía de nuestros productos del mar sino de mostrar la importancia que tienen nuestros pescadores y toda la actividad que hay en torno a ellos, no en vano es uno de los pilares de nuestra economía local”, ha destacado López Cervantes.

Aunque aún no está cerrado el calendario con todas las actuaciones previstas durante estos días, la organización ya ha adelantado que habrá música y espectáculos que amenizarán el festival al que también se ha dotado de una ludoteca que haga más amable la estancia de las familias en el recinto.