La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha calificado de "farol" que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, diga que los presupuestos andaluces se puedan aprobar sin el apoyo de Vox y ha afeado que el Gobierno de PP y Ciudadanos (Cs) pretendan reformar el Estatuto andaluz sin el PSOE.



En declaraciones a periodistas este domingo en Bayárcal (Almería), la socialista ha subrayado que "no puede haber presupuestos sin el tercer socio, es decir, la ultraderecha de Vox". "No van a sacar ningún acuerdo presupuestario si no cuenta con el apoyo de quien tiene la sartén por el mando y quien manda en el Gobierno", ha apuntado.



Al respecto, sobre las declaraciones del también líder de Cs en Andalucía acerca de que los presupuestos se pueden aprobar sin Vox, Díaz ha expresado que tal afirmación es un "farol propio de alguien que quiere separarse de la realidad, como hacen los dos partidos de derechas y el de extrema derecha que gobiernan en Andalucía".



Igualmente, respecto al PSOE en la oposición, Díaz ha explicado que entiende que al Gobierno "le moleste que hagan su trabajo garantizando que no se mutile nuestra autonomía, que no se produzcan recortes que impidan el avance de nuestra tierna y el bienestar de los andaluces", por lo que ha apuntado que "vamos a estar vigilantes y firmes en esa defensa".



"Si les molesta que hagamos nuestro trabajo, preguntas o el control al Gobierno", ha continuado Díaz, "es evidente que o no quieren trabajar porque son un poco vagos o no tienen capacidad para estar al frente de la Junta y ambas cosas la tienen que hacer ver". Al hilo, la expresidenta de la Junta ha apelado al Gobierno liderado por el 'popular' Juanma Moreno que "deje de llorar, de lamentarse y de mirar atrás" para así "ponerse a trabajar que es para lo que han querido estar en ese Gobierno con el apoyo inexcusable de la extrema derecha".



REFORMA DEL ESTATUTO



Preguntada por la reforma planteada del Estatuto andaluz, Díaz ha criticado que la primera decisión de la Junta ha sido "decidir el Gobierno de esta tierra desde Madrid" lo que a su juicio es "la primera falta de reconocimiento a nuestro autogobierno y a nuestra autonomía".



Así, ha señalado la socialista, "es normal que cualquier planteamiento de cambiar el Estatuto siga el sendero de la irresponsabilidad" porque "a quienes necesitan para reformar el Estatuto son quienes no creen en la autonomía de Andalucía, la extrema derecha que lo que quiere es devolver las competencias, una involución enorme en el desarrollo de esta tierra".



Ubicada en la Alpujarra almeriense, Susana Díaz ha valorado de la zona su "riqueza, patrimonio natural evidente, su capacidad de crecimiento en torno a la agricultura ecológica con mucho futuro si se apuesta por las zonas rurales", lo que en su opinión hace que Andalucía sea "una tierra rica y con un futuro mejor".



Para ello, ha señalado que se debe apoyar "la cohesión social y territorial, las escuelas rurales y las oportunidades turísticas del interior de Andalucía", lo que implica "mucha autonomía de autogobierno y confianza".

