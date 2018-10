Díaz en su reunión en Almería con el comité de empresa de Cemex





La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha trasladado este miércoles que se va a poner en contacto con la patronal de la multinacional cementera Cemex para analizar las "distintas alternativas" que puedan existir para "reforzar y ayudar" a la "viabilidad laboral" de la planta de Gádor (Almería), cuyo cierre, que afecta a unos 300 trabajadores, se ha anunciado para el mes de diciembre.



Tras mantener una reunión en Almería con el comité de empresa de la fábrica, Díaz ha asegurado "no comprender" que desde Cemex "se estén planteando en este momentos la viabilidad" de una planta que, analizados los datos, "es rentable y, además, de referencia en un producto de calidad que se solicita tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".



"No lo comprendemos cuando hace tan solo dos meses ha sido reconocida como la mejor planta de todo el grupo en el mundo por la propia Cemex", ha remarcado para remarcar la "posición de defensa" del mantenimiento del empleo por parte del Gobierno que preside.



Díaz ha anunciado que se va a poner en contacto "hoy mismo" con la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, para comunicarle esa posición y abogar por que la fábrica "siga abierta, no solo en el almancenamiento, sino también en la producción".



Al tiempo, ha mostrado su intención de hablar con la patronal sobre "las distintas alternativas" sobre cómo "reforzar y ayudar" a la viabilidad laboral "ya que es rentable". "La viabilidad económica está garantizada y queremos que se traduzca en una viabilidad laboral que no ponga en cuestión la apertura de la fábrica de Gádor", ha añadido.



Díaz ha anunciado, asimismo, que en "cuestión de 48 horas", se va a celebrar una reunión en Almería con la presencia de diferentes altos cargos de la Junta Andalucía para trabajar "conjuntamente" con trabajadores y comité de empresa en la articulación de medidas para mantener el empleo "en una planta eficaz como demuestra el otorgamiento del reconocimiento como mejor planta del grupo en el mundo".



Los sindicatos CCOO y UGT han organizado una manifestación que recorrerá las principales calles de Almería el día 27 para protestar por el cierre de la planta de Cemex, que afectará a un centenar de trabajadores directos e influirá en la economía de la comarca debido a su bajo grado de industrialización.



Representantes de los trabajadores han expuesto que el ERE planteado por Cemex "supone un duro golpe", ya que, "junto a la pérdida de puestos de trabajos", se dejarán de invertir en la comarca "entre 17 y 20 millones de euros anuales". Además, desde el comité "tampoco se alcanzan a comprender las causas de este cierre, ya que la fábrica sigue siendo rentable y con la inversión oportuna se podrían adaptar perfectamente a la nueva ley de emisiones de gases de 2020".



Para CCOO Almería, "no se puede olvidar que la reforma laboral de 2013 supuso que este tipo de actuaciones sean muy fáciles de tomar por parte de las empresas, por lo que como se lleva denunciando desde este sindicato es necesario un cambio de la reforma, y aún entendiendo que el Gobierno actual se encuentra en una minoría parlamentaria, es imprescindible que sino se pueden eliminar toda la reforma laboral, al menos eliminar los artículos más lesivos para los trabajadores".



Desde el sindicato también se ha instado a Cemex a que se replantee su decisión antes del día 5 de noviembre, que es cuando se reunirán con los comités de empresa.





--EUROPA PRESS--