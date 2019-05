Detenido un vecino de Roquetas como presunto autor de cinco delitos de estafa y dos de extorsión

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Roquetas de Mar (Almería), identificado como M.A.N.F. y de 53 años de edad, como presunto autor de cinco delitos de estafa y dos de extorsión.



El Instituto Armado ha explicado en un comunicado que la investigación se inició enero tras la denuncia presentada por una persona en la provincia de Cuenca, en la que ponía en conocimiento de los agentes haber sido víctima de una estafa, ya que "había sido engañada para realizar un ingreso bancario en la cuenta de una persona y esta no le devolvía el dinero".



Tras las primeras indagaciones realizadas por la Guardia Civil, se comprueba que el titular del número de cuenta al que se le hace el ingreso tiene residencia en Roquetas de Mar, iniciándose entonces la investigación para esclarecer lo sucedido.



Durante esta investigación, los agentes han averiguado que la misma estafa habría sido llevada a cabo hasta en cinco ocasiones a diferentes víctimas con residencia en las localidades de Calasparra (Murcia), Cuenca, Nules (Castellón), Parla (Madrid) y Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife).



El presunto autor de los hechos para poder llevar a cabo las estafas utilizaba conocidas redes sociales o páginas de contactos para adultos, en las que "podía ver los perfiles de las víctimas para analizarlas y contactar con la que veía más propicia".



Una vez conseguía contactar con las víctimas y establecer una conversación, fingía mantener una relación con ellas durante un tiempo, para "finalmente simular alguna enfermedad grave o simplemente una avería de su vehículo" y, por ello, solicitaba "dinero para ayudarle, siempre garantizándole a las víctimas que se desplazaría su localidad de residencia para estar con ellas y devolverles el dinero".



La Guardia Civil ha señalado que una vez las víctimas ingresaban el dinero, esta persona desaparecía sin que las víctimas supieran nada más de él, "dejando de existir el número de teléfono mediante el que hablaban diariamente y no devolviendo nunca el dinero prestado a ninguna de ellas".



Se da la circunstancia de que a dos de las víctimas ante la negativa de realizarle más ingresos bancarios, las extorsionó. Así, a una de ellas la amenazó con mandarle a varias personas del este de Europa para "quitarla del medio" si no ingresa más dinero en su cuenta bancaria.



A la segunda de las víctimas extorsionadas, que había enviado con anterioridad voluntariamente vídeos de índole sexual, la extorsionó con subir las grabaciones que poseía de ella a diferentes páginas de Internet o redes sociales si no accedía a ingresarle en su cuenta bancaria de forma inmediata 1.500 euros, ante lo que la víctima accedió a ingresarle 600 euros.



Tras conseguir localizar a finales de abril en Roquetas de Mar al sospechoso, la Guardia Civil ha detenido a M.A.N.F. como presunto autor de cinco delitos de estafa así como de dos delitos de extorsión.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Roquetas de Mar.

